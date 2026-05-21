Какую спичку нужно перетащить, чтобы исправить равенство: быстрый тест для проверки IQ

Головоломки со спичками – идеальный тип заданий, чтобы "разогреть" свой мозг и проверить свои способности к когнитивному и пространственному мышлению. Каждая такая головоломка требует нестандартного мышления и внимания к деталям.

В новой головоломке вам предлагается довольно простая задача, однако это только на первый взгляд.

На изображении ниже вы найдете ложное математическое уравнение 1 + 4 = 5 – 9. Его необходимо сделать правильным, переместив одну из спичек, составляющих числа.

У вас будет всего 40 секунд, чтобы найти решение, так что засеките время на часах, и вперед.

Вам нужно внимательно подумать, как представить решение уравнения. Не бойтесь перебирать различные сценарии, пробовать разные варианты. Обращайте внимание не только на те спички, которые составляют цифры, но и на знаки. Также можете поворачивать изображение – иногда посмотреть на задачу в буквальном смысле под другим углом бывает полезно.

Удалось ли вам решить задачу? Если нет – ответ размещен на изображении ниже.

Вкратце, чтобы получить результат, вы должны преобразовать вычисление в 1 – 4 = 6 – 9.

Для этого на изображении просто уберите спичку из знака "+" и поместите ее на "5", которая станет "6".

Теперь, когда вы знаете суть этой задачи, продолжайте пытаться решать другие головоломки. Чем больше вы практикуетесь в решении подобных задач, тем быстрее и эффективнее вы будете с ними справляться.

Например, попробуйте исправить уравнение 1 + 9 = 15. Для этого нужно переместить две спички, и у вас на это задание будет всего 10 секунд.

