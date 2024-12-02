Начиная с сегодняшнего дня прибывающие в Испанию туристы должны будут предоставлять властям больше личных данных.

Начиная с 2 декабря 2024 года, в Испании существенно ужесточаются правила регистрации туристов, в частности, при заселении в отели.

Как пишет Euronews Travel, теперь предприятия в сфере туризма обязаны в течение 24 часов собирать и сообщать властям более 40 пунктов информации для бронирования проживания и более 60 единиц для аренды автомобилей. Запрашиваемая информация, в частности, будет включать полное имя, адрес электронной почты, номер паспорта или удостоверения личности, платежные реквизиты, домашний адрес, номера телефонов, количество гостей, сведения о семейных отношениях и степень родства с детьми в туристической группе.

Данные будут собирать отели, дома отдыха, кемпинги, туристические агентства и компании по прокату автомобилей.

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Новые меры применяются как на материковой части Испании, так и на островах, включая Балеарские и Канарские острова.

Компаниям, которые не соблюдают правила, грозит штраф до 30 тысяч евро.

Испанские чиновники объясняют, что такое усиление проверок является частью более широкой кампании по борьбе с организованной преступностью.

Тем временем, отели протестуют против введения новых правил, утверждая, что это негативно повлияет на опыт посетителей. Изначально нововведение было запланировано на январь 2023 года, но ведущая ассоциация отелей Испании CEHAT сумела отложить его почти на 2 года.

Теперь ассоциация рассматривает возможность судебного иска против испанских властей из-за "негативного влияния, которое это положение окажет на гостиничный сектор и самих путешественников".

В частности, CEHAT утверждает, что новые правила будут означать более сложные и утомительные административные процедуры, что ухудшит условия проживания гостей.

Тем временем, туристические агентства заявляют, что процедуры будут нарушать конфиденциальность людей и добавят бюрократическое бремя, которое они не могут себе позволить: это может увеличить рабочее время и, как следствие, поднять цены для путешественников.

При этом Европейская ассоциация турагентов и туроператоров (ECTAA) и испанская группа турагентств ACAVE предупредили о "серьезных последствиях для европейского туристического рынка и защиты персональных данных путешественников".

Как сообщал УНИАН, в последние годы, на фоне всплеска чрезмерного туризма, все чаще звучат призывы к регулированию туристических потоков. При этом сразу несколько городов заявили о планах ограничить количество жилья для туристов.

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