На торжественном приеме прозвучал отрывок из "Лебединого озера", который в советской истории ассоциируется с политическими кризисами и сменой власти.

Во время торжественного приема в Китае по случаю визита правителя России Владимира Путина в программе вечера прозвучали как российские, так и китайские музыкальные произведения, среди которых – фрагмент балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

По данным пропагандистских ресурсов, на приеме гостей также угощали блюдами китайской кухни высокого уровня, в частности пекинской уткой, говядиной в бобовом соусе, бульоном с креветками и десертами с фруктами и мороженым. Отдельно подавали китайские вина из Хэбэя и Пекина.

Вечерняя программа объединила китайские и российские композиции, среди которых были "Половецкие танцы", "Вальс №2", а также произведения из балета "Щелкунчик".

Особое внимание привлек фрагмент "Танец маленьких лебедей" из "Лебединого озера", который исторически приобрел политическое значение в СССР.

Символ политических кризисов

В советские времена балет часто транслировали по телевидению во время крупных кризисов и смены власти – в частности, после смерти генеральных секретарей ЦК КПСС Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко, когда эфир заполняли культурными программами из-за отсутствия регулярного вещания.

Особую символику "Лебединое озеро" приобрело во время августовского путча 1991 года, когда его трансляция стала одним из маркеров политической нестабильности в СССР.

Впоследствии этот фрагмент закрепился как культурный символ переломных моментов в советской и постсоветской истории.

Дирижером мероприятия выступил Юань Вэй, а музыкальное сопровождение обеспечил Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая.

Россия и Китай – последние новости

Как сообщал УНИАН, зависимость России от Китая в обеспечении войны против Украины продолжает расти на фоне усиления западных санкций. Пекин формально сохраняет позицию "нейтралитета", однако фактически поддерживает российский военно-промышленный комплекс через поставки критически важных товаров.

По оценкам аналитиков, Китай не передает России готовые системы вооружения, но обеспечивает ее широким спектром продукции двойного назначения – от микроэлектроники до промышленного оборудования. Именно эти компоненты, как утверждается, позволяют Москве производить высокоточные ракеты и беспилотники, которые используются для ударов по Украине.

