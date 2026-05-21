ТЦК отказал в отсрочке сыну женщины с инвалидностью: какое решение принял суд

Причиной отказа в ТЦК и СП назвали то, что у женщины есть бывший муж, который якобы может быть обязан содержать ее.

ТЦК и СП отказали сыну женщины с инвалидностью в отсрочке, поскольку ее может содержать бывший муж. Винницкий окружной административный суд признал этот отказ противоправным, пишет "Судебно-юридическая газета".

Истец обратился в комиссию при ТЦК с заявлением об отсрочке, сославшись на то, что его мать является лицом с инвалидностью II группы и нуждается в уходе и материальной поддержке.

Однако в ТЦК заявили, что после развода женщина якобы имеет право на содержание от бывшего мужа, а потому оснований для отсрочки нет. Сам истец настаивал, что является единственным сыном матери, а никакого судебного решения о взыскании алиментов с ее бывшего мужа не существует.

Суд пришел к выводу, что сам факт существования бывшего мужа не означает автоматической юридической обязанности содержать женщину после расторжения брака.

В решении отмечается, что право одного из бывших супругов на содержание возникает только при наличии предусмотренных законом условий и соответствующего решения суда.

В то же время суд подчеркнул, что обязанность совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных родителей прямо предусмотрена законодательством.

Что постановил суд

В результате суд признал действия комиссии ТЦК незаконными и обязал предоставить мужчине отсрочку от мобилизации на основании статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также с ответчика взыскали судебный сбор и 1500 гривен расходов на юридическую помощь. Решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

