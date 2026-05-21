Украина и Россия разочаровались в переговорах при посредничестве США, - Foreign Policy

Амбициозная попытка Белого дома усадить Москву и Киев за стол переговоров потерпела окончательный крах.

В прошлом августе Россия триумфально преподнесла саммит с Соединенными Штатами на Аляске как прорыв в своей войне с целью завоевания Украины, позже поэтично рассуждая о "духе Анкориджа". Почти год спустя этот дух исчез.

Тем временем Украина все более открыто и публично выражает недовольство американским посредничеством, даже несмотря на то, что ее военные усилия начинают приносить результаты в борьбе с Россией, что настраивает обе стороны на еще более затяжную войну, пишет Foreign Policy.

С американской стороны переговоры возглавлял сначала Стив Виткофф, застройщик и друг президента США Дональда Трампа, а позже совместно Виткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа.

Переговорщики Трампа и марафонские встречи

Кремль изначально, казалось, был готов задобрить команду Виткоффа: Виткофф шесть раз летал в Москву, чтобы лично встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для марафонских переговоров, а также встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Россия также направляла бизнесмена Кирилла Дмитриева для представления экономических компонентов американо-российской сделки по Украине. Но несмотря на массированное давление, прогресс оказался незначительным. Ведь Россия не пожелала уступить в своем требовании полного контроля над украинским Донбассом, а американская сторона оказалась неспособной или не пожелавшей оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от него, пишет СМИ.

Высокопоставленный европейский дипломат на правах анонимности подчеркнул, что, по его мнению, американская сторона испытывала разочарование из-за того, что Украина не отказывалась от Донбасса, несмотря на давление США, – но Соединенные Штаты верили, что Россия со временем все равно заберет Донбасс, что затем вновь откроет путь для мирного соглашения путем переговоров.

Трамп неоднократно выставлял Россию более сильной державой в этой войне, заявив президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в феврале 2025 года, что у Украины "нет карт на руках", и отметив в декабре 2025 года, что Украина "проигрывает".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее утверждал, что Украина, скорее всего, потеряет Донбасс.

Как Белый дом потерял рычаги влияния

Тем не менее, администрация Трампа в некотором смысле сдерживала свои удары, когда дело касалось Киева: хотя она снизила объемы помощи, предоставляемой Украине, она все еще продает оружие стране через НАТО, обеспечивает Киев разведывательной поддержкой и вводит санкции против российской нефти, хотя и снимает их частично.

Очевидный энтузиазм России по поводу переговоров под руководством США впоследствии тоже угас угас. "Совершенно очевидно, что они охладели к переговорам", – объяснил Джон Хербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета.

Также нет уверенности в том, что Россия в итоге заберет Донбасс, как предсказывал Вэнс, заявляют журналисты. Россия продвинулась относительно мало на Донбассе, а недавно даже потеряла некоторые позиции на других участках фронта.

Между тем, давление, которое Белый дом оказывал на Украину, уменьшило его рычаги воздействия, подтолкнув Киев к меньшей зависимости от американской помощи. После сокращения военной и гуманитарной помощи США Украине, европейские страны в значительной степени заменили это финансирование, согласно данным Кильского института мировой экономики, немецкого аналитического центра.

Украина также резко увеличила внутреннее производство оружия, включая беспилотники-перехватчики и наземных роботов. Хоть Киев и зависит по-прежнему от Соединенных Штатов в плане поставок (через европейские страны) противобаллистических ракет, но относительно ограниченное влияние российских ракетных ударов на способность Украины сражаться означает, что рычаги влияния США в этом вопросе могут быть минимальными.

Проблемы внутри России и европейский трек

В этой ситуации свои плоды начинает приносить и собственная кампания Украины против России. Благодаря использованию беспилотников и других технологий Украина уничтожает российские войска быстрее, чем Россия может их без труда заменять.

В свою очередь, это вынуждает Кремль использовать методы давления на студентов университетов и бизнес для привлечения новых рекрутов, что потенциально создает почву для внутренних беспорядков.

Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие объекты также подрывают ориентированную на энергетику экономику страны, способствуя прогнозируемому росту всего на 0,4 процента в текущем году.

Все это, по-видимому, позволило Украине чувствовать себя более комфортно в открытой критике Соединенных Штатов. К примеру, Зеленский в апреле заявил, что у американских переговорщиков "нет времени на Украину".

На фоне очевидного взаимного разочарования в процессе под руководством США, как Украина, так и Россия заявили, что они открыты для того, чтобы переговоры возглавила Европа. В воскресенье Зеленский поговорил с председателем Европейского совета Антониу Коштой о более прямом вовлечении Европы, включая возможное назначение посланника для представления Европы на переговорах.

Европейские лидеры обсуждали бывшего немецкого лидера Ангелу Меркель, а также бывшего главу Европейского центрального банка Марио Драги в качестве возможных вариантов, Путин же предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, имеющего тесные связи с Россией, в качестве посредника – европейские лидеры отклонили это предложение.

Однако сможет ли Европа добиться успеха там, где споткнулись Соединенные Штаты, пока неясно.

