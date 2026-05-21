Полтавский ТЦК отправит на фронт всех военнослужащих без УБД

В группы оповещения будут привлекать только военнослужащих с боевым опытом, а тех, кто не участвовал в боях, планируют направлять на ротацию во фронтовые подразделения.

В Полтавском областном ТЦК и СП заявили , что в состав групп оповещения будут привлекать только военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий.

Как сообщили в региональном центре комплектования, речь идет о военных, которые имеют собственный боевой опыт и непосредственно знают, что такое война, кто такие российские оккупанты и какова ситуация на фронте. В ТЦК подчеркнули, что такие военнослужащие также понимают необходимость доукомплектования подразделений и необходимость мобилизации мужчин, годных к службе и не имеющих права на отсрочку.

В ведомстве отметили, что многие из этих военных фактически помогают пополнять свои бывшие подразделения, давая возможность сослуживцам хотя бы частично отдохнуть после боевых задач.

Видео дня

Также в ТЦК пояснили, что военнослужащие, которые еще оформляют документы для получения статуса участника боевых действий, будут выполнять другие задачи в составе территориальных центров комплектования.

"А те, кто не принимал участия в боевых действиях, планируются к ротации для приобретения опыта выполнения задач в боевых подразделениях", – отметили в ТЦК.

Группы оповещения ТЦК – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Киеве усиливают мобилизационные меры. Количество служащих в группах оповещения увеличено на 40%.

"В прошлом году были расформированы роты охраны в ТЦК, и на их базе были созданы взвод охраны и взвод оповещения. Сейчас численность взвода оповещения увеличена", – подчеркнул заместитель начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко.

В Министерстве обороны рассматривают возможность трансформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки в "Офисы Резерва+" с отдельными подразделениями – офисами комплектования и офисами сопровождения.

Вас также могут заинтересовать новости: