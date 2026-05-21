В Украине стремительно дорожает популярный овощ: какие цены сейчас

Запасы продукции в фермерских хранилищах быстро сокращаются.

Один из овощей борщевого набора за неделю подорожал сразу на 34%. Речь идет о моркови, которую сейчас продают в диапазоне 13-20 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Рост цен на морковь связан с сезонным сокращением в хранилищах фермерских запасов прошлогоднего урожая овоща. Особенно не хватает качественной продукции.

При этом спрос на прошлогоднюю морковь со стороны оптовых компаний и розничных сетей только повышается. Поэтому игроки рынка ожидают дальнейшего роста цен, хотя и отмечают, что он может стать более плавным.

Следует отметить, что, несмотря на подорожание корнеплодов, в настоящее время цены на морковь в Украине в среднем на 56% ниже, чем это было во второй половине мая прошлого года.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Varus морковь на развес стоит 34,9 гривни за килограмм.

Морковь в "Сильпо" продается по 42,3 грн/кг.

Цена моркови в АТБ составляет 37,89 грн/кг.

В отличие от прошлогодних, овощи борщевого набора урожая этого года активно дешевеют. Так, украинский картофель 2026 года за выходные потерял 20% своей стоимости на рынке. Импортный молодой картофель подешевел еще сильнее – более чем на 25%.

То же самое касается и молодой капусты от украинских производителей. Овощ начали отпускать оптовыми партиями в пределах 34–40 грн/кг, что на 18% дешевле, чем на прошлой неделе.

