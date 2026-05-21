РФ и непогода оставили без света жителей 8 областей: будут ли действовать графики

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в ряде регионов Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без света, сообщает Министерство энергетики.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – уверяют в энергетическом ведомстве.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением света в домах жителей указанных областей.

Видео дня

При этом в Минэнерго отмечают, что отключений света по графикам для населения или применения графиков ограничения мощности для бизнеса 21 мая не прогнозируется.

Энергетики также призвали украинцев, по возможности, экономно использовать электроэнергию в течение суток.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – пояснили в энергетическом ведомстве.

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины – последние новости

Россия продолжает систематически атаковать энергетику Украины. В частности, в результате массированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 16 апреля жители девяти областей Украины остались без света.

Несмотря на продолжающиеся вражеские атаки на электроэнергетику, "Укрэнерго" пока не дает команды на отключение света по графикам. Впрочем, руководитель центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что украинцев все еще ждут отключения света в периоды наибольшего потребления, поскольку из-за массированных атак РФ была утрачена часть генерации. По его словам, для восстановления утраченных мощностей потребуется три года.

Враг наносит удары не только по электроэнергетике. В частности, 19 мая Россия атаковала дронами объекты критической инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины" в Днепропетровской области. В результате атаки, в частности, пострадали две сотрудницы заправки сети "Укрнафта", а сама заправка была уничтожена.

Вас также могут заинтересовать новости: