Россия доставила в Беларусь ядерные боеприпасы (видео)

В Беларуси отработали задачи по получению боеприпасов для ОТРК "Искандер-М".

В России заявили о доставке ядерных боеприпасов на территорию Беларуси в рамках ядерных учений, которые продлятся до 21 мая. Об этом заявило российское Минобороны, показав видео.

"В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь", - говорится в зявлении.

Также в Минобороны РФ сообщили об отработке белорусскими военными задач по получению боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", снаряжению ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Ядерные учения в Беларуси

Напомним, Министерство обороны РФ сообщило о начале учений "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии". Маневры пройдут с 19 по 21 мая. В них примут участие более 64 тыс. военных и более 7,8 тыс. единиц техники. К учениям привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Тихоокеанский и Северный флоты.

Эксперты считают, что это было сделано, чтобы продемонстрировать силу перед союзниками Украины и отвлечь внимание от растущих проблем захватчиков на фронте.

В МИД Украины считают, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения этих двух диктатур являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности.

