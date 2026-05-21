США признают, что украинская армия опережает союзников в цифровой войне и интеграции боевых систем, несмотря на заявления Трампа.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа и Пентагона публично отметили технологический и тактический прогресс Украины в войне против России, заявляя, что украинская армия опережает союзников в Европе и влияет на трансформацию западных вооруженных сил. В то же время сам Трамп продолжает говорить, что Киеву "не хватает рычагов влияния", пишет Defense News.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что украинские вооруженные силы стали ведущей военной силой на континенте.

"Вооруженные силы Украины являются самыми сильными и мощными вооруженными силами во всей Европе", – сказал он.

По его словам, боевой опыт против России заставил Украину быстро эволюционировать:

"Необходимость вести войну подтолкнула украинцев к разработке новой тактики, новых методов, нового оборудования, новых технологий, что создает гибридную асимметричную войну".

Пентагон: Украина опережает США в интеграции технологий

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что украинская модель ведения войны является более интегрированной, чем американская.

"Украина объединила дроны, сенсоры и оружие в единую командную сеть, тогда как системы армии США остаются разрозненными, изолированными и неэффективными против современных угроз", – заявил Дрисколл.

Он отдельно отметил украинскую систему "Дельта":

"Украинская совместная операционная система "Дельта"… абсолютно невероятна. Она полностью интегрирует каждый дрон, каждый датчик и каждую огневую платформу в одну сеть. Наша система этого не делает".

"Дельта" – основа цифровой войны

Украинская система "Дельта" стала центральным элементом цифрового управления боевыми действиями. По словам чиновников Минобороны, она объединяет данные с дронов, радаров и сенсоров в единую карту поля боя.

Бывший руководитель по расширению системы Юрий Мироненко подчеркнул:

"Дельта" – одна из лучших систем, потому что с самого начала она была создана для этой войны с беспилотниками – интегрирована с системами радиоэлектронной борьбы, детекторами, артиллерией, всем".

Дрисколл также признал, что США движутся медленнее во внедрении подобных решений: "Мы не продвинулись в этом вопросе быстрее". Он отметил, что американская армия уже тестирует новые подходы к интеграции данных и боевых систем, в частности через экспериментальные программы модернизации командования и управления.

По данным американских чиновников, украинские технологии уже используются союзниками, в частности системы борьбы с дронами, которые были адаптированы для защиты американских объектов за рубежом.

На фоне этого оборонные структуры США и частные компании запускают совместные программы, чтобы интегрировать украинский боевой опыт в собственные системы вооружений.

В то же время Дональд Трамп ранее заявлял:

"Нам не нужна их помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас лучшие дроны в мире".

Однако, по оценкам американских военных, именно война в Украине стала ключевым полигоном для развития современной цифровой войны и беспилотных технологий.

Война в Украине – взгляд мира

Как писал CNN, во время визита в Пекин президента США Дональда Трампа китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что российский диктатор Владимир Путин однажды может пожалеть о вторжении в Украину, и новые тенденции на поле боя свидетельствуют о том, что он прав.

В ответ Пекин также опроверг эти сообщения. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что публикация "явно выдумана и не имеет никакой фактической основы".

Несмотря на опровержение, тема переговоров между США и Китаем остается в центре внимания на фоне войны России против Украины и усиленной экономической зависимости Москвы от Пекина в условиях западных санкций.

