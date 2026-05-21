Накануне визита российского диктатора Владимира Путина в Пекин в Беларуси при участии российских военных начались учения по боевому применению ядерного оружия. Как сообщили в Минобороны Беларуси, цель учений – подготовка личного состава, проверка готовности военной техники и отработка применения оружия из внеплановых районов. Теперь сообщается, что Россия доставила в Беларусь ракету "Искандер-М" с ядерной боевой частью. Это и есть ответ на вопрос, было ли реально размещено российское ядерное оружие в Беларуси ранее.

То есть, если верить сообщениям белорусского Минобороны, учения призваны отработать "применение". И если бы где-то на территории Беларуси были реальные боеприпасы с ядерной боевой частью, россиянам логично было бы отрабатывать алгоритмы работы именно с ними. Тем более, что это – новая локация.

Но пришлось тащить ракету с территории Российской Федерации.

Вот и наглядная демонстрация реальности размахивания ядерной дубиной со стороны Лукашенко.

Его место – просто шут, который угрожает другим. Соседи напрягаются. Путину приятно. И "безопасно" – ведь угрожает не он. Но, в случае чего, именно к нему будут идти и именно его будут просить утихомирить чрезмерно активного дедушку из Беларуси.

В этом заключается вторая составляющая политики Российской Федерации: сделать Лукашенко еще более токсичным и подчеркнуть, что переговоры нужно вести не только с ним, но (прежде всего) с Путиным.

И здесь стоит вспомнить американский переговорный трек с Минском, начинающийся польский трек, возможный литовский. А также фактор Китая, где у Путина не все так гладко (если считать количество документов и тем, которые обсуждали – визит успешный, но если читать, что именно подписали, то надо отдать должное Пекину, который показал Путину место, но публично решил его пока не унижать)… Все это говорит о том, что белорусский вассал мог бы попытаться ускользнуть от Путина к другим покровителям…

Но совместные учения по применению ядерного оружия – вызов одновременно Европе, США и Китаю.

Часть российского ядерного оружия на белорусской территории – демонстрация того, что Путин сделает все возможное, чтобы не допустить попыток Минска отдалиться от Москвы.

А ракету после учений Путин увезет обратно в Россию. Ведь оставлять такой "лакомый кусочек" для Лукашенко он не собирается. Возможно, вместо настоящей привезет очередную игрушку-макет. Чтобы дедушка в Минске порадовался и снова пригрозил всему миру.