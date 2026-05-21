Неужели снова провал: Россия заморозила создание критически важного самолета

ТВРС-44 "Ладога" рассматривался как один из будущих флагманов российской региональной авиации.

Проект турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога" приостановлен, а научно-технические наработки по программе планируется передать Министерству обороны РФ. Об этом со ссылкой на главного конструктора самолетов транспортной категории АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) Сергея Меренкова сообщают российские СМИ.

"Проект ТВРС-44 "Ладога" приостановлен. Самолет и все научно-технические наработки решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковыми дверями, либо пассажирской, но в интересах Минобороны", – цитирует его слова "Интерфакс".

Меренков добавил, что, несмотря на это решение, самолет все же планируют достроить и поднять в воздух. Предполагается, что это произойдет в этом году.

По словам российских обозревателей, приостановка разработки ТВРС-44 де-факто означает, что замены самолетам Ан-24, Ан-26 и Як-40 не предвидится (по крайней мере, в ближайшее время). Это самолеты советской разработки, которые сегодня буквально разваливаются из-за своего преклонного возраста. Поэтому вопрос создания замены для них является критически важным для России.

Справка УНИАН. ТВРС-44 "Ладога" – двухмоторный турбовинтовой региональный самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. Его разрабатывает УЗГА по заказу Минпромторга РФ для замены устаревшего парка советских машин. Ожидалось, что самолет сможет выполнять взлет и посадку как с асфальтовых и бетонных аэродромов, так и с грунтовых и заснеженных взлетно-посадочных полос.

Директор по качеству и сертификации УЗГА Андрей Дорофеев в ноябре анонсировал первый полет опытного образца "Ладоги" на середину 2026 года. Он также сообщал, что в этом году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для самолета.

Получение сертификата на сам самолет было запланировано на 2029 год. В соответствии с Комплексной программой развития авиаотрасли, утвержденной в 2024 году (в этом году ожидается ее обновленная редакция), поставки первых 35 самолетов "Ладога" должны были начаться с 2028 года. Всего к 2030 году планировалось изготовить 105 таких машин.

Это не первый и, насколько можно судить, не последний провал российского гражданского авиастроения. Недавно серийное производство МС-21, который является флагманом гражданской авиации РФ, снова перенесли. До этого самолет критиковали за непроработанность и слишком высокую цену.

Фактически провалом завершилась попытка России создать замену старому советскому "Кукурузнику". Новый самолет, получивший название "Байкал", оказался не готовым к эксплуатации. Сами россияне признавали, что при его проектировании был допущен ряд "драматических ошибок", из-за чего самолет фактически пришлось собирать заново.

