Офис как арт-инсталляция: в районе Дарницы появилась шестиэтажная вышиванка

Если вы сегодня едете через Дарницкий район Киева, то не пропустите офис фармацевтической компании "Дарница" – он укрыт шестиэтажным полотном с традиционной вышивкой Левобережья Киевской области. Эту инсталляцию видят все прохожие.

То, что выглядит как праздничное украшение, на самом деле – кропотливая месячная работа 60 человек. Полотно шириной 6 метров и высотой 25 метров крепили к фасаду почти сутки, а вся конструкция весит 9 тонн.

Выбор орнамента – ромбов и шевронов, восьмиконечной звезды-ружи – не случаен. Завод "Дарница" на Левом берегу Киева работает более 90 лет, и традиционная вышивка на фасаде – говорит о связи истории компании и людей, которые выросли, живут и работают на этой земле.

"Вышиванка – это культурная память, несущая в себе бесчисленные смыслы, традиция, которая живет и объединяет людей даже в самые сложные времена. Мы хотели, чтобы она присутствовала в городском пространстве физически – как визуализация этой связи между украинцами, независимо от региона. Для нас важно не только развивать современную фармацевтику, но и поддерживать культурный контекст, в котором живет общество", – говорит Ярослава Полякова, директор по управлению репутацией компании "Дарница".

Инициатива была реализована при профессиональной поддержке экспертов Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара".

