Новое наступление РФ на Украину с севера: эксперт назвал 2 возможных сценария

Украина готова действовать превентивно, чтобы не дать Путину осуществить его планы в отношении Украины, подчеркнул Мусиенко.

В России рассматривают как минимум два варианта действий против Украины с территории Беларуси или Брянской области. Речь может идти о полномасштабном наступлении или о попытках создать так называемые "буферные зоны". Об этом военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко сообщил в эфире Радио NV.

По его словам, Украина осознает, что, поскольку существует участок границы с Россией, в том числе с Брянской областью, и что Беларусь является союзным государством РФ, то "соответствующие угрозы оттуда будут сохраняться, пока продолжается война".

Эксперт напомнил, что недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал о том, что Украина готовится отражать любые атаки. Для противодействия любым сценариям укрепляются направления, и украинским защитникам об этом известно.

Видео дня

"Это означает, что Россия не отказывается, с точки зрения ведения наступательных действий против Украины, от вероятности нанесения ударов с территории северных границ Украины", – подчеркнул эксперт.

Пять российских сценариев

Он добавил, что существует пять сценариев, которые постоянно моделируются и включают не только возможность наступления России с территории Беларуси или Брянской области.

"Но по крайней мере один-два из них могут предусматривать наступательные действия России через Беларусь на территорию стран Балтии, совершение там провокаций. В зависимости от того, будут ли они концентрировать войска, это может быть более масштабное наступление. Если не будут – это могут быть применение беспилотников, диверсии, провокации и т. п.", – сказал Мусиенко.

В то же время, как пояснил эксперт, Украина говорит об этом для того, чтобы проинформировать, что "нам все известно и что мы готовы к развитию событий, к ситуациям, которые могут возникнуть".

"Мы укрепили и продолжаем укреплять участки границы. В данном случае информированный – значит вооруженный. Если вдруг противник будет осуществлять передислокацию своих воинских подразделений в значительном количестве, об этом станет известно. Это невозможно на сегодняшний день скрыть. И мы будем понимать, что противник готовится к усилению наступательных действий непосредственно с территории Беларуси или Брянской области", – сказал Мусиенко.

К чему может прибегнуть РФ

В связи с этим, по его мнению, возможны два сценария, касающихся Украины. Первый из них предполагает концентрацию крупной наступательной группировки.

"Надо понимать, что это не может быть группировка в 20–30–40 тысяч. У нас только на Покровском направлении на сегодняшний день сконцентрировано более 100 тысяч, в том числе и танковая армия России и т. д. И поэтому для того, чтобы привлечь большие силы, врагу нужно либо получить какой-то оперативный резерв, которого на сегодняшний день нет в распоряжении Путина в таком количестве, либо снимать свои силы с других направлений и усиливать непосредственно это направление", – подчеркнул Мусиенко.

Эксперт добавил, что в любом случае будет заметно большое сосредоточение сил. В таком случае, по его мнению, Силы обороны могут действовать превентивно, уничтожая эти силы еще на подступах, если у них будут соответствующие планы.

"А подойти им будет сложно, потому что принято много мер по укреплению границы. Рельеф местности сложный", – отметил эксперт.

Второй сценарий может касаться попытки россиян оттянуть украинские силы на северные направления, так как враг может планировать создание чего-то вроде "буферных зон". В частности, несколько недель назад фиксировалась наступательная активность противника в Сумской области, которая не удалась и закончилась для россиян неудачей. Их выбивали с территории Сумской области.

"Как только Россия будет пытаться реализовать тот или иной (сценарий), мы будем предпринимать наши контрмеры для того, чтобы врагу было фактически невозможно реализовать свои намерения", – сказал Мусиенко.

Угроза для Украины с севера

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас задача состоит в том, чтобы укрепить Украину так, чтобы ни один из российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал.

15 мая Зеленский подчеркнул, что Россия пытается еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: