Владимир и Елена Зеленские удивили своими новыми образами в вышиванках

Президент и первая леди Украины поздравили всех с Днем вышиванки.

На новом официальном снимке, приуроченном ко Дню вышиванки, а именно 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская предстали в современной интерпретации традиционных рубашек и обратились ко всем украинцам.

В частности, президент и первая леди Украины опубликовали совместный пост в Instagram.

"Веками нас очаровывал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим – своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, защищая то, что родно. Восстанавливая разрушенное. Леча раны. Обучая детей и когда учатся сами. Мы храним память и строим будущее. С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!" - написали Елена и Владимир Зеленские.

К слову, Владимир Зеленский выбрал для себя сдержанную вышиванку черного цвета, на которой посередине вышит орнамент бежевыми нитками.

Елена Зеленская позировала на фото в белой вышиванке украинского бренда Varenyky Fashion. Рубашка сделана из льна, создана в цепочной технике, а ее цена – 18 500 гривен. На официальном сайте бренда указано, что эта вышиванка имеет определенную символику.

"Орнамент символизирует бесконечное продолжение рода и связь между поколениями, семейное благополучие и достаток. Служит защитой семьи. Также издавна считалось, что этот орнамент помогает молодым женщинам встретить свою судьбу", – говорится в описании.

Кстати, на снимке первая леди Украины держит мужа за руку и улыбается.

