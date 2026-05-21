'До последнего боролись за его жизнь': умре бывший участник группы ТНМК

Мужчине было 54 года.

Украинский джазовый пианист, аранжировщик, композитор и бывший участник группы ТНМК Алексей "Лёпа" Саранчин ушел из жизни.

Печальную новость сообщил лидер группы Олег "Фагот" Михайлюта в своем Instagram.

"Лёпа… Тарасич… Я не могу поверить. Спасибо, что был рядом столько лет, спасибо за всю ту музыку, которая исходила от тебя. И злюсь на тебя, что мы не успели доделать именно с тобой тот самый трек. Знаю, ты его почувствуешь, но уже не услышишь. Люблю! Царство небесное! Навсегда 54", – написал артист.

На официальной странице в Facebook Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиера, где музыкант преподавал, указали причину смерти Алексея.

"Алексей Тарасович перенес внезапный тяжелый инсульт. Врачи, близкие, коллеги и друзья до последнего боролись за его жизнь, до последнего надеялись на чудо и верили, что его невероятная жизненная сила победит болезнь, но, к большому сожалению, чуда не произошло", - говорится в сообщении.

К слову, Саранчин окончил Харьковское музыкальное училище имени Бориса Лятошинского и Харьковскую консерваторию по классу фортепиано. В 2005-2011 годах был участником группы "Танок на майдані Конго". Также работал преподавателем по классу фортепиано в Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиера.

