Ранее правительства ряда стран выпустили специальные предупреждения о поездках в США.

В конце февраля 2025 года, по итогам первого месяца правления 47-го президента США Дональда Трампа, ряд профильных экспертов допустили, что туристический сектор страны ждут большие проблемы из-за его строгой иммиграционной политики. И, судя по всему, эти проблемы уже начались.

Как пишет The Independent, на данный момент Соединенные Штаты входят в тройку самых посещаемых стран мира. Сочетание впечатляющих достопримечательностей и роль страны как глобального делового центра десятилетиями привлекали иностранных туристов – в 2023 году США посетили 66,5 млн человек, а в 2024 году, как ожидается, этот показатель будет еще выше.

Однако за последние месяцы многое изменилось, и показатели 2025 года могут оказаться не такими мощными – резкий разворот администрации Трампа во внешней дипломатии и отношениях со странами-партнерами, а также внутренние культурные сдвигы уже начинают влиять на желание туристов посетить США.

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В недавнем отчете исследовательской компании Tourism Economics прогнозируется, что въездной туризм в США в 2025 году сократится на 5,5%, вместо роста почти на 9%, как прогнозировалось ранее. Дальнейшее ужесточение тарифных и торговых войн может привести к еще большему сокращению международного туризма, что может снизить доходы США от въездного туризма на 18 миллиардов долларов уже в этом году.

Издание отмечает, что уже есть некоторые свидетельства отмены туристических поездок в США. С тех пор как Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин на многие канадские товары, число канадцев, пересекающих границу на некоторых пунктах пропуска, сократилось в некоторые дни на 45% по сравнению с прошлым годом. Тем временем, Air Canada объявила о сокращении рейсов по некоторым направлением отдыха в США, включая Лас-Вегас, с марта, поскольку спрос на них снижается. А ведь именно Канада является крупнейшим источником международных туристов в США.

Согласно мартовскому опросу канадского исследователя рынка Leger, 36% канадцев, которые планировали поездки в США, уже отменили их. А, по данным аналитической компании OAG, количество бронирований билетов на рейсы из Канады в США сократилось более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые потенциальные посетители называли в качестве одной из причин отмены поездок неблагоприятный политический климат в США, включая гневную риторику об иностранцах, мигрантах и ​​сообществе ЛГБТК+.

Есть и другие факторы, которые могут повлиять на путешественников, например, из Западной Европы, на долю которой в прошлом году пришлось 37% зарубежных поездок в США. К ним относятся тарифы США, повышающие цены на внутреннем рынке, и более пророссийская позиция новой администрации США по поводу войны в Украине.

Недавнее исследование YouGov в марте показало, что отношение западной Европы к США стало более негативным после переизбрания Трампа. Более половины людей в Великобритании (53%), Германии (56%), Швеции (63%) и Дании (74%) теперь имеют неблагоприятное мнение о США.

Тем временем, более жосткий контроль на мексиканской границе также влияет на показатели туризма в США, ведь именно Мексика является вторым по величине рынком въездного туризма в страну. Так, если во время первого срока Трампа визиты мексиканцев в США сократились на 3%, то в феврале этого года авиаперелеты из Мексики уже упали на 6% по сравнению с 2024 годом.

При этом многие страны уже обновили свои рекомендации по поводу поездок в США. Например, 15 марта Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации для США, предупредив посетителей, что "вы можете быть подвергнуты аресту или задержанию, если нарушите правила". Германия внесла аналогичные обновления в свои рекомендации по поездкам после того, как несколько немцев недавно были задержаны на несколько недель пограничниками США.

Многие европейские страны, включая Францию, Германию, Данию и Норвегию, также выпустили специальные предупреждения о поездках для трансгендерных и небинарных граждан, поскольку власти США требуют от туристов указывать свой биологический пол при рождении в заявлениях на визу. Это произошло после того, как США прекратили выдавать паспорта с маркером X – обычно используемым теми, кто идентифицирует себя как небинарный – для своих собственных граждан.

В то же время, на фоне того, как тысячи путешественников отменяют свои поездки в США, другие направления отмечают всплеск интереса. В частности, о росте числа запросов сообщили отели на Бермудских островах, куда свои деловые и туристические поездки из США переносят канадцы. Европа также сообщила об увеличении числа бронирований из Канады.

Эксперты также отмечают, что новые визовые и въездные ограничения в США помешают болельщикам и спортсменам насладиться чемпионатом мира по футболу среди мужчин ФИФА 2026 года, который должен пройти в США, Канаде и Мексике, ведь гости из некоторых стран, таких как Бразилия, Турция и Колумбия, могут ждать до 700 дней, чтобы получить визы. Международный олимпийский комитет также выразил обеспокоенность по поводу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, хотя официальные лица США настаивают на том, что "Америка будет открыта".

Издание подчеркивает, что США рискуют потерять свою привлекательность как ведущее место отдыха из-за задержек с выдачей виз, ужесточения пограничного контроля, растущей обеспокоенности по поводу прав человека и резкой риторики против меньшинств. Долгосрочное влияние на туристическую отрасль может оказаться труднообратимым.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что с момента вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года, на пограничных переходах страны произошел ряд громких инцидентов с иностранными туристами, в первую очередь, из Европы и Канады, для которых дейстсвует упрощенная система безвизового въезда.

Людей останавливали прямо на границе и затем удерживали в иммиграционных центрах под стражей в течение нескольких недель, прежде чем им разрешили улететь домой за свой счет.

Из-за этого многие путешественники из европейских стран и Канады начали опасаться путешествовать в США.

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