Россия укрепляет аэродром в Калининградской области из-за возможных атак на самолеты

Новые сооружения будут иметь арочное внутреннее пространство и квадратные торцевые стены.

Россияне готовят инфраструктуру военного аэродрома в Калининградской области для защиты самолетов от возможных ударов. Это доказывает спутниковое фото, опубликованное AviVector, передает "Милитарный".

Отмечается, что на военно-морской авиабазе "Чкаловск" в конце апреля 2026 года началось строительство четырех новых авиационных ангаров.

Новые сооружения будут иметь арочное внутреннее пространство и квадратные торцевые стены.

Видео дня

Как отмечает "Милитарный", конструкция защитных укрытий для самолетов такая же, как и те, что ранее возвели на других военных аэродромах РФ.

"Аэродром "Чкаловск" расположен в 4 км к северо-западу от города Калининград. Там расположена 72-я авиабаза Балтийского флота РФ и базируется 689-й гвардейский истребительный авиаполк. На вооружении этих подразделений находятся многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолеты других типов", - говорится в материале.

По словам аналитиков, скорее всего, возведение защитных ангаров свидетельствует о попытках командования России защитить свою авиатехнику от возможных ударов, в частности беспилотниками.

Кроме того, использование ангаров не позволит спутникам и другим оптическим средствам разведки узнать, пуст ли он или там находится самолет, а также сколько их всего находится на авиабазе.

"Однако использование профилированных металлических листов для создания этих сооружений не обеспечивает необходимой защиты от осколков, поскольку они имеют небольшую толщину", - отмечается в публикации.

Другие новости об авиации

Ранее экс-пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что первые украинские КАБ смогут запускать с самолетов F-16, Rafale и Mirage. По его словам, важно то, что у Украины есть носители, которые могут привлекаться для запуска этих КАБ.

"Речь идет не только о номенклатуре самолетов, которые у нас были еще до полномасштабного российского вторжения, но и о самолетах, которые мы получили в рамках сотрудничества с нашими американскими и европейскими партнерами", - сказал Селезнев.

Также сообщалось, что США потеряли 42 единицы авиатехники во время операции против Ирана. Среди подтвержденных потерь - истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II и штурмовики A-10 Thunderbolt II. Всего сообщается о потере четырех F-15E, одного F-35A и одного A-10.

Вас также могут заинтересовать новости: