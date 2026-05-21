Самая дорогая река в мире: искатели сокровищ устроили лихорадку в Китае

В самом сердце Синьцзяна протекает уникальная водная артерия.

Китай – огромная страна, и чем дальше на запад вы направляетесь, тем масштабнее она становится. К тому времени как вы доберетесь до Синьцзяна, самой западной провинции страны, вас можно будет простить за мысль, будто вы вовсе не в Китае: города здесь усеяны мечетями и арабской вязью рядом с пагодами и иероглифами, а люди говорят на уйгурском языке, который гораздо ближе к казахскому или турецкому, чем официальный государственный язык путунхуа.

Этот регион по площади превышает Францию, Германию и Испанию вместе взятые. Более одной пятой его территории занимает Такла-Макан – крупнейшая пустыня Китая, которая выглядит как Сахара, ощущается как Арктика и имеет название, которое, как утверждают, переводится как "место запустения" или "место руин", пишет IFL Science.

И по всей этой бескрайней и уникальной земле протекают реки Белого и Черного нефрита, которые встречаются и сливаются в реку Хотан примерно в 140 километрах к северу от одноименного города-оазиса.

Почему река Хотан особенная

Язык может многое рассказать о том, что культура считает важным. Например, в английском языке, если кто-то родился в богатстве и унаследовал власть поколений, говорят, что он родился с серебряной ложкой во рту. Если у вас родилась особенно блестящая идея – настоящий самородок, можно сказать, – то вы наткнулись на золотую жилу.

Любимого сына или дочь могут назвать золотым ребенком в семье, а человека с исключительно благородной душой – пусть даже ему пока не хватает изысканности – назовут неотшлифованным алмазом. Что общего у всех этих идиом? В китайском языке во всех аналогичных выражениях фигурирует нефрит.

"Нефрит чрезвычайно высоко ценится в китайской культуре, – подчеркнула еще в 2019 году Джульетт Хибу, ассистент преподавателя геммологии в Геммологической ассоциации Великобритании. – Считается, что он обладает силой отводить зло и неудачи, одновременно укрепляя здоровье и принося благополучие".

И действительно, это почитание нефрита уходит корнями на тысячи лет назад – задолго до того, как появились первые китайские письменные памятники: археологи находят такие артефакты, как украшения и сосуды, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры. В имперские времена он заслужил репутацию королевского драгоценного камня, а сегодня рынок одного только нефрита в стране оценивается примерно в 30 миллиардов долларов США.

"Конфуций, как сообщается, выразил это восхищение, сделав нефрит метафорой добродетели, доброты, мудрости, справедливости, вежливости, музыки, искренности, истины, Неба и Земли, – объяснила Хибу. – Китайская пословица гласит: "У золота есть цена, нефрит же бесценен"".

Вы можете спросить, почему все это важно. Дело в том, что в реке Хотан, а также в реках Черного и Белого нефрита, которые ее формируют, есть нечто особенное: их воды полны глыб нефрита.

"Иногда мы не находим нефрита, но обычно удается добыть около десяти штук в день/ Самые лучшие камни уходят по цене до миллиона юаней [около 212 765 долларов США с учетом инфляции]. Люди, которые находят такие экземпляры, прекращают работать и отправляются в хадж в Мекку", – рассказал еще в 2008 году Мехмет Мисрах, искатель нефрита в Хотане.

Нефритовая артерия Хотана

При такой колоссальной культурной любви к нефриту можно было бы ожидать, что река, полная этого минерала, будет невероятно популярной. Поэтому для многих может стать сюрпризом тот факт, что примерно до 1990 года река Хотан оставалась своего рода тайной даже внутри самого Китая.

Почему? В этом кроется определенная ирония, ведь такое изобилие драгоценного минерала обнаружили именно в Синьцзяне. Будучи мусульманами, далекими от доминирующей ханьской культуры Китая, местные уйгуры традиционно не проявляли к нефриту особого интереса.

Действительно: "Нефрит не имеет никакого значения для нашей культуры", – заявил еще в 2010 году Ясен Ахмат, торговец нефритом на хотанском базаре, – "но мы благодарны Аллаху за то, что китайцы от него без ума".

Сорок лет назад нефрит, который искрился в водах вокруг Хотана, воспринимался как обычная речная галька. Однако как только люди на востоке страны проведали о его существовании, это спровоцировало нефритовую лихорадку, аналогичную золотой. Цены взлетели в 10 раз по сравнению с показателями предыдущего десятилетия – в пересчете на граммы эти камни стали дороже золота.

Но хотя ажиотаж вокруг нефрита из реки Хотан является современным феноменом, сама его история очень и очень древняя. Не зря Хотан называют "городом-оазисом". Находясь внутри "биологической пустоты" пустыни Такла-Макан, он должен был быть непригоден для жизни практически любого существа.

И все же, благодаря крайне удачному стечению географических обстоятельств, он оставался центром торговли и культуры на протяжении почти 1 000 лет.

Здесь есть вода, есть полные драгоценных камней горы, защищающие его от стихий, и он расположен ровно посредине между Шанхаем и Багдадом, что идеально поместило его на Шелковый путь, соединявший Западную Европу с Восточной Азией все те столетия назад.

Вопрос лишь в том, сможет ли это продолжаться вечно?

Защита нефрита

Чтобы понять природу нефрита реки Хотан, необходимо прояснить одну деталь: нефрит – это не один конкретный камень.

По крайней мере, под этим словом понимают разные вещи. Когда кто-то говорит "нефрит", он может иметь в виду один из двух совершенно разных типов горных пород: жадеит или непосредственно нефрит. Внешне они похожи, но на этом сходство заканчивается: "они представляют собой абсолютно разные минералы с различными свойствами и природными процессами формирования", – объясняют эксперты Международного общества геммологов (IGS).

Более того, оба этих минерала встречаются в бесчисленных разновидностях, где малейшие различия в составе молекул порождают широкую гамму цветов и узоров.

Хотя само слово "нефрит" у многих ассоциируется исключительно с оттенками зеленого, вполне реально найти голубой или фиолетовый жадеит, красный или черный нефрит, а также белые или желтые разновидности обоих минералов.

Так какой же тип камня находят в реке Хотан? Это именно нефрит: очень плотная, волокнистая порода, которая удивительно близко родственна асбесту – хотя "ношение украшений из нефрита и работа с необработанными или готовыми изделиями не несут известных рисков для здоровья", – уверяют в IGS.

В некотором смысле это "первоначальный" нефрит. "Китайские мастера на протяжении тысяч лет создавали необыкновенные украшения и предметы искусства из камня, называемого "юй"", – объяснили в IGS, добавляя, что жадеит был завезен в страну из Мьянмы лишь в середине XVIII века.

Следовательно, нефритовый камень находился в реке Хотан и близлежащих горах Куньлунь практически всегда. Но когда интерес к хотанскому нефриту взорвался, наиболее доступные месторождения быстро иссякли: крупные куски стали редкостью, затем исчезли мелкие, и в итоге даже масштабные раскопки с привлечением тяжелой техники, перерывавшей ландшафт, начали возвращаться ни с чем.

Этого оказалось достаточно, чтобы власти Синьцзяна серьезно задумались. В 2007 году они аннулировали все лицензии на добычу и запретили коммерческие раскопки нефрита вдоль реки Хотан. Как заявили чиновники округа, как только окружающая среда получит шанс на восстановление, добыча сможет возобновиться в более "законном и упорядоченном" русле.

