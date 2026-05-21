Найденные в Бразилии следы самых древних животных Земли оказались чем-то совершенно иным

Возраст загадочных следов составляет 540 миллионов лет.

В 2017 году палеонтологи обнаружили в Бразилии микроскопические окаменелости в осадочных породах эдиакарского периода, возраст которых составляет 540 миллионов лет. Многие годы считалось, что это следы перемещения крошечных беспозвоночных – самых ранних животных на Земле. Однако новое исследование показало, что эти следы были кое-чем совсем иным, пишет iflscience.com.

Окаменелости из Бразилии - это туннели, каждый диаметром не более 600 микрометров.

"Наши новые ископаемые показывают, что сложные животные с мышечным контролем существовали примерно 550 миллионов лет назад, и, возможно, ранее их игнорировали из-за их крошечных размеров", – заявил тогда Люк Парри, ныне доцент палеобиологии в Оксфордском университете.

Видео дня

Он отметил, что описанные ископаемые были оставлены довольно сложными животными, которых называют билатеральными. При этом большинство ископаемых билатеральных животных моложе и впервые появились в кембрийском периоде. Так что обнаружение их так далеко в палеонтологической летописи было бы невероятно значимым событием.

Есть только одна проблема: согласно новым исследованиям, эти окаменелости 2017 года вовсе не принадлежали ранним животным.

Исследователи вернулись к скале с усовершенствованным оборудованием для визуализации. Вместо того чтобы рассматривать только внешнюю поверхность скалы, исследователи наконец смогли изучить внутренние структуры.

Сканирование выявило организованные клеточные структуры, скрытые под поверхностью. Некоторые напоминали пучки нитей, другие демонстрировали сегментированные внутренние стенки. Эти особенности выглядели биологическими, но не принадлежащими животным.

Исследователи также заметили, что окаменелости появлялись группами, а не изолированными следами: это указывало на рост, а не на движение.

Исследователи теперь считают, что это были окаменелые микробные колонии. Некоторые, вероятно, образовались из сероокисляющих бактерий, другие могли включать водорослеподобные микроорганизмы, растущие вместе на мелководье.

Микробные колонии часто неравномерно расширяются, поскольку конкурируют за питательные вещества и свет. Со временем закономерности роста могут удивительно хорошо имитировать тропы или норы.

Ученые теперь подозревают, что подобные "окаменелости следов" в других местах также нуждаются в более тщательном изучении. Многие древние следы, связанные с ранними животными, могут быть просто ошибочно идентифицированными микробными сообществами.

Ранее палеонтологи обнаружили древние окаменелости ранее неизвестного водного членистоногого, которые позволяют предположить, что предки современных многоножек развили свои характерные многочисленные ноги, ещё живя под водой, за миллионы лет до того, как ступили на сушу.

Вас также могут заинтересовать новости: