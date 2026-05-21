Уголовные дела, самовары, паспорт РФ: СМИ рассказали новую историю о депутате Житомирского облсовета Костюшко

Депутат Житомирского областного совета и владелица агрокомпании "Зоря Агро групп" Ирина Костюшко отказалась давать журналистам комментарии по поводу своего российского паспорта и российского происхождения средств, вложенных в её бизнес совместно с экс-топ-менеджером "Росгосстраха" Павлом Бабичем. Об этом говорится в расследовании издания "Стоп Коррупции".

Журналисты напомнили об основных скандалах, разгоревшихся в последние месяцы вокруг Ирины Костюшко – от исключения из фракции "Пропозиция" в Житомирском облсовете из-за российского паспорта – до уголовных дел за незаконное завладение землей, а также о российских средствах, вложенных в агробизнес в Житомирской области через кипрскую компанию Amagere Holdings Limited и бывшего топ-менеджера Росгосстраха и бизнес-партнера Костюшко Павла Бабича. Авторы, в частности, продемонстрировали, что российский паспорт, по которому Костюшко в 2012 году основала ООО "Италидзе", до сих пор остается действительным.

Юрист Владимир Клименко в комментарии редакции отметил, что Избирательный кодекс Украины прямо запрещает баллотироваться в депутаты местных советов лицам, не являющимся гражданами Украины. А апрельские изменения 2022 года в Уголовный кодекс ввели статьи о коллаборационизме, предусматривающие ответственность, в частности, за любое материальное обеспечение или поддержку ресурсами государства-агрессора.

Издание напомнило также о том, что Amagere тесно связана с инвестициями Росгосстраха в российскую недвижимость в Сочи, Нижнем Новгороде, Москве. В качестве конечного владельца структур, которые их связывают, фигурирует Зураб Гелашвили – гражданин России. Он же, по данным из открытых источников, является бывшим владельцем агрокомпаний, где сегодня работает Ирина Костюшко.

"Общественная организация "Стоп Коррупции" уже направила соответствующие обращения в Управление СБУ в Житомирской области, Житомирский областной совет и прокуратуру Житомирской области с требованием проверить предприятия Костюшко и Бабича на предмет связей с Россией", – говорится в материале.

Авторы также отметили, что муж депутата годами коллекционирует самовары – символ, который в украинском общественном дискурсе сегодня ассоциируется с "русским миром". Семья Костюшко собрала их 34 штуки.

"Один антикварный самовар, по данным редакции, стоит около 120 тысяч гривен", – говорится в статье.

Также журналисты поехали в Стремигород и Коростен, чтобы выяснить текущее состояние земельных участков, которыми ранее управляло ПОСП "Заря", связанное с Ириной Костюшко, которое в течение 12 лет использовало более 500 гектаров земель Коростенской общины без надлежащих правовых оснований.

"Съемочная группа зафиксировала состояние предприятия с дрона: заброшенная производственная база, закрытые ворота, ни одного представителя, с которым можно поговорить. Редакция направила официальные запросы в Коростенский городской совет, Коростенский горрайонный суд и местную прокуратуру", – говорится в материале.

Журналисты также дважды приезжали в киевский офис "Зоря Агро Групп" по адресу Богдана Хмельницкого, 63А, и ни разу их не пустили. Юридический адрес Павла Бабича оказался обычным жилым домом. На телефонные звонки Бабич не ответил. Ирина Костюшко кратко ответила на телефонный звонок: услышав вопрос о подозрении в отношении гражданства РФ, она заявила, что не дает комментариев по телефону. И на просьбу указать удобный для общения формат больше не отреагировала.

