Доллар дорожает в банках и обменниках: курс валют в Украине 21 мая

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 21 мая, вырос на 6 копеек и составляет 44,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,92 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 51,73 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,08 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,96 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,64 грн/евро, а курс продажи – 51,42 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 21 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса валют в Украине (предыдущий рекорд был установлен 13 марта – 44,16 грн/долл.).

По отношению к евро гривна осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,30 гривни за один евро.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что до конца мая и в начале лета курс доллара может колебаться в пределах 43,5–44,5 гривни, а курс евро, в зависимости от ситуации на мировых рынках и динамики цен на энергоресурсы, будет колебаться в диапазоне 50–52,5 гривни.

