Лавров в беседе с китайскими СМИ заявил, что Россия якобы "ограничивает применение силы" на Донбассе.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью китайскому изданию Shanghai Media Group объяснил, почему "могучие" российские войска не достигают заявленных темпов продвижения в Украине.

Во время беседы с китайскими журналистами, текстовую версию которой опубликовал российский МИД, Россия якобы сознательно не применяет "более жесткие методы" ведения войны, чтобы избежать "чрезмерного ущерба" территориям, где проживает русскоязычное население, которое он назвал "своими людьми".

"Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применить, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут в основном наши люди, которых нацисты пытаются подавить", – сказал он.

Лавров также повторил пропагандистскую риторику Кремля о так называемой "специальной военной операции" и заявил, что процесс выполнения ее задач продолжается.

В то же время он утверждал, что в 2026 году российские войска якобы захватили около 80 населенных пунктов в Украине, в частности 35 – в марте и апреле. Независимых подтверждений этим заявлениям в публичном пространстве нет.

Что предшествовало

Отметим, что эти заявления прозвучали на фоне визита диктатора Владимира Путина в Китай. Во время прилета Путина в Китай главу Кремля в аэропорту встречал почетный караул. Для этого была собрана специально организованная группа людей с флагами России и Китая, одетых в одинаковые костюмы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин договорились об основных параметрах проекта "Сила Сибири-2", однако ключевые детали и график его реализации требуют согласования.

В то же время WP пишет, что во время визита в Пекин российский диктатор снова не смог получить окончательное согласие Китая на строительство газопровода "Сила Сибири-2", который Москва считает одним из ключевых энергетических проектов после потери европейского рынка.

