Во время укладки асфальта в горах Польши обнаружили монстра с синей кровью

Случайная находка привела к крупному палеонтологическому открытию.

Ученые из Варшавского университета совместно с международной исследовательской группой описали новый род и вид мечехвоста – Polonolimulus zaleziankensis. Он был обнаружен на территории Свентокшиских гор в Польше. Этот необычный мечехвост обладает сильно удлиненными щечными шипами и измененными пропорциями тела, что делает его одной из наиболее экстремальных форм среди австролимулид, утверждают исследователи.

"История самих образцов столь же необычна, как и судьба местонахождения, из которого они происходят, пишет Interia.

Место раскопок было временным. Его обнажили в ходе земляных работ, а затем засыпали", – сообщается в Научной службе Варшавского университета. Окаменелости сохранились в виде естественных отпечатков, которые спустя много лет удалось оценить заново.

История обнаружения окаменелости

Образцы нашли во время строительства скоростной автомагистрали S7 в районе Свентокшиских гор в Польше. Участок был временным и после завершения работ оказался засыпан.

Один из найденных каменных блоков в течение многих лет оставался на складе биологического факультета Варшавского университета, прежде чем им заинтересовались исследователи, занимающиеся палеобиологией членистоногих.

Это открытие указывает на то, что древние мечехвосты отличались значительно большим разнообразием, чем их современные аналоги. Как подчеркивают исследователи, "предыдущая летопись окаменелостей демонстрирует совершенно иное – высокое разнообразие форм", что ставит под сомнение упрощенное восприятие этой группы как практически неизменной в ходе эволюции.

"Этот каменный блок с отпечатком много лет лежал на складе нашей исследовательской группы палеобиологии на биологическом факультете Варшавского университета. Я увидел его впервые на втором курсе учебы, в 2020 году", – объяснил Джонатан Аудыцкий, докторант Института эволюционной биологии биологического факультета Варшавского университета.

Что известно об этом древнем мечехвосте

Мечехвосты – это животные, которые в настоящее время обитают в Атлантическом океане у побережья Северной и Центральной Америки, а также у азиатских берегов Тихого океана. Самым известным их видом является Limulus polyphemus. Ископаемые формы также заселяли пресные воды.

Как и у многих членистоногих, кровь мечехвостов имеет синий цвет, а фактором, транспортирующим кислород в организме, является гемоцианин, а не гемоглобин. Бактериальные тесты, созданные на основе крови мечехвостов, используются, в частности, в космической промышленности для мгновенного контроля стерильности компонентов, готовящихся к экспедициям в космических зондах.

Новоописанный вид из Свентокшиских гор происходит из раннего триаса, его возраст составляет около 250 млн лет. Он принадлежит к вымершему семейству Austrolimulidae, включающему самых необычных ископаемых мечехвостов. Вид выделялся удлиненными щечными шипами и модифицированными пропорциями тела. Исследователи называют такое строение "экстремальным", поскольку оно существенно отличается от классического облика современных мечехвостов.

Океанический пылесос с синей кровью

Анализ также продемонстрировал, что мечехвосты уже в раннем триасе обитали на весьма обширных территориях древней Пангеи – от земель современной Польши до Австралии и Северной Америки. По мнению ученых, это может свидетельствовать о более ранней дифференциации данной группы еще до великого пермского вымирания. Но это все еще гипотеза, требующая дальнейших исследований, подчеркнули специалисты.

Ученые называют мечехвостов океаническими пылесосами, поскольку они питаются практически всем, что находят на морском дне. Благодаря своей универсальности и высокой экологической толерантности они пережили многочисленные климатические изменения и массовые вымирания. Это крайне стойкие, всеядные организмы, которые трудно вытеснить из их экологической ниши.

