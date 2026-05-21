Кудлай эмоционально высказалась о певице-предательнице Повалий

Артистка вспомнила историю, которая произошла много лет назад.

Известная украинская певица Алла Кудлай эмоционально высказалась об артистке-предательнице Таисии Повалий.

По ее словам, исполнительница, которая живет в стране-агрессоре и продолжает зарабатывать кровавые рубли, выдвигала свои условия в работе. В частности, Кудлай вспомнила историю с украинскими дизайнерами Еленой Ворожбит и Татьяной Земсковой, которым предательница запретила сотрудничать с другими звездами.

"Ворожбит и Земскова шили мне костюмы. Очень красивые платья с вышивкой, всякие накидки. Старались все для меня делать. Меня давно познакомили с ними, еще Тая только-только начинала. И вдруг прошли годы, я прихожу к ним, говорю: "Девочки, хочу из этой ткани сшить такой пиджачок и, может, широкие брюки". А они так стоят: "Аллочка, мы больше с вами не работаем. У нас Тая Повалий – она сказала, чтобы мы больше никому ничего не делали", – отметила Алла на YouTube-канале "Теща Гордона".

К слову, Таисия Повалий сбежала из Украины накануне 24 февраля 2022 года. Позже она поддержала действия РФ и даже получила паспорт страны-агрессора. Недавно стало известно, что ее поместье под Киевом конфисковали.

