В 'ПриватБанке' подскочили доллар и евро: свежий курс валют на четверг

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 21 мая, вырос на 8 копеек и составляет 44,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 26 копеек – до 51,81 гривни.

Национальный банк Украины установил на четверг, 21 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса валют в Украине (предыдущий рекорд был установлен 13 марта – 44,16 грн/долл.).

По отношению к евро гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,30 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 6 копеек и составляет 44,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,92 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 51,73 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,08 гривни за евро.

