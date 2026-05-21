В Китае обнаружили месторождения, которые позволят Пекину покорить мир

В Китае обнаружили новые месторождения редкоземельных элементов в северо-восточной части страны, которые, по их мнению, позволят сделать добычу дешевле, проще и менее вредной для окружающей среды.

Издание Interesting engineering пишет, что открытие было сделано в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. Работу возглавили ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук (CAS) и Управления геологии и минеральных ресурсов провинции Хэйлунцзян.

Команда считает, что эти находки могут укрепить доминирующее положение страны в глобальных поставках важнейших минералов, используемых в электромобилях (EV), сверхпроводниках и оборонных технологиях.

Северные месторождения сформировались в результате многократных циклов замерзания и оттаивания в течение длительного периода времени. В отличие от богатых глиной месторождений редкоземельных элементов в южных провинциях Китая – Цзянси, Хунань, Фуцзянь, Гуандун и Гуанси – для извлечения минералов из новых ресурсов не требуется химическое выщелачивание, которое может быть дорогостоящим, неэффективным и вредным для окружающей среды. Кроме того, в результате этого процесса до 25% редкоземельных элементов могут остаться невостребованными.

На данный момент на долю Китая приходится около 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных элементов. Кроме того, она обеспечивает более 60% мирового объема добычи редкоземельных элементов. Они необходимы для производства высокопроизводительных лазеров, ветряных турбин, двигателей электромобилей, смартфонов и других передовых технологий.

В природе они не встречаются в чистом виде, а входят в состав минералов групп силикатов, оксидов, карбонатов или фосфатов. Однако в новых формациях они содержатся в отдельных частицах, таких как монацит и ксенотим, что может упростить процесс добычи.

Тяжелые редкоземельные элементы особенно ценны из-за их дефицита и стратегической важности в оборонных системах и электромобилях. Хотя ресурсы тяжелых редкоземельных элементов в Китае традиционно сосредоточены на юге, новые данные указывают на то, что они могут быть более распространены, чем считалось ранее.

