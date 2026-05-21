Конец семьи Кастро: кубинцы понадеялись на свержение всей власти с помощью США, – NYT

Для кубинских властей действия Трампа являются началом больших проблем.

По мере того как новость о предъявлении США обвинений экс-президенту Кубы Раулю Кастро в убийстве разлеталась по всему миру, многие кубинцы оставались в неведении. Масштабные отключения электроэнергии на страдающем от дефицита топлива острове и нестабильная телефонная связь привели к тому, что известие о новой, резкой эскалации в американской кампании давления на кубинское правительство доходило до многих жителей самой Кубы крайне медленно.

Зажатые в тиски репрессивного режима и карательных американских санкций, кубинцы, поймавшие эту новость на своих смартфонах и старых телевизорах, разделились во мнениях относительно легитимности обвинений США, пишет The New York Times.

Американская сторона обвиняет господина Кастро в убийстве и заговоре в связи со сбитием в 1996 году двух самолетов, в результате чего погибли четыре человека, включая троих американцев.

Многие разделяют общую усталость от сложившегося статус-кво

"Это должно измениться", – подчеркнул 24-летний Йоанди Бенитес Рамирес, рабочий табачной фабрики в Гаване.

Кубинцы столкнулись с отключениями света, голодом и кризисом в сфере здравоохранения, который усугубился после того, как администрация президента США Дональда Трампа практически полностью перекрыла поставки нефти на Кубу в январе. Многие жаждут прорыва, который мог бы облегчить их страдания.

Администрация Трампа использовала федеральное обвинительное заключение против Николаса Мадуро, авторитарного лидера Венесуэлы, в качестве предлога для его отстранения в ходе рейда в январе.

Неизвестно, продвигаются ли американские военные к аналогичной операции на Кубе. Но многие кубинцы задавались вопросом, были ли эти обвинения просто еще одним шагом в болезненной, затянувшейся кампании давления со стороны США или же катализатором более решительного американского вмешательства.

"Я не думаю, что военное вмешательство – это выход, но если это то, что требуется, что ж – нам нужно, чтобы это закончилось раз и навсегда, прямо сейчас", – заявил 27-летний курьер Ясиэль Лугонес. Он отметил, что надеется на полный демонтаж всего правящего класса Кубы. "Все руководство, вся семья Кастро", – подчеркнул он.

По его словам, кубинцы имеют дело с одним и тем же лицами уже более 60 лет. "Они проводят там свое время, ведя себя так, будто мы – часть собственности, передавая ее [друг другу], и они должны уйти сейчас. Мы не хотим их", – объяснил Лугонес.

Сообщается, что кубинское правительство незамедлительно осудило обвинительное заключение Министерства юстиции. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал это обвинение "политической акцией, лишенной какого-либо правового основания", и заявил, что оно используется для подготовки почвы для потенциальной военной агрессии против острова.

Некоторые кубинцы назвали обвинения нелегитимными, аргументируя это тем, что Куба действовала в целях самообороны после того, как ее воздушное пространство неоднократно нарушалось гуманитарной организацией, которая устроила эти полеты, – "Братья во спасение". "Куба приняла правильное решение сбить их", – заявил 24-летний Франк Алехандро Фонт, инженер-механик в Гаване.

Он также предостерег от риска иностранного военного рейда. "Многие кубинцы просят о вмешательстве", – отметил он, но предупредил, что "всегда есть сопутствующий ущерб".

На Кубе поползли слухи, что скоро что-то произойдет

Ухудшение условий жизни на Кубе привело к растущему числу протестов, но эксперты утверждают, что демонстрации вряд ли перерастут в народное восстание, угрожающее режиму.

Надежные опросы общественного мнения на Кубе найти трудно. Недавний опрос, проведенный кубинским новостным сайтом El Toque, который собрал более 40 000 ответов, показал, что около 56 процентов кубинцев, проживающих на острове, и почти 70 процентов тех, кто находится за рубежом, поддержали бы военное вмешательство США.

Хотя результаты опроса, собравшего ответы добровольных участников, нельзя считать репрезентативным исследованием, его выводы, вероятно, отразили крайнюю степень истощения многих кубинцев, объяснил профессор Майкл Бустаманте, профессор истории и заведующий кафедрой кубинских и кубино-американских исследований в Университете Майами.

"Я не думаю, что это означает, будто кубинцы в восторге от идеи, что иностранная держава придет и решит их проблемы. Но я думаю, что люди находятся на таком уровне исступления и отчаяния, что примут помощь откуда угодно, откуда смогут ее получить", – объяснил он.

70-летний кубинский пенсионер Рауль Кардосо отметил, что каким бы ни было решение США, им нужно просто поторопиться и принять его.

