События вокруг Балтики и Беларуси набирают обороты, что является несомненным признаком эскалации. Пока что скорее "гибридной" – на словах и с помощью дронов, но не бывает "дыма без огня". Итак, очень велика вероятность, что где-то скоро "загорится". Где и как скоро? Вопрос открытый. Но новостей уже накопилось столько, что стоит сложить все это в одну более-менее понятную картину сегодняшнего дня.

Самое резонансное – НАТО сбило "украинский дрон", который направлялся в Эстонию, вероятно, с территории РФ. Авиацию поднимали и в Латвии. Дрон был сбит румынскими F-16 из миссии НАТО, которая расположена вообще-то в Литве. БПЛА до сих пор не найден. Как тогда решили, что он именно украинский? Но эстонское Минобороны сразу связалось с украинскими коллегами и сообщило, что украинский министр обороны якобы даже успел извиниться.

Это произошло в тот же день, когда Служба внешней разведки РФ распространила угрозы в адрес Латвии как раз по поводу дронов (какое совпадение!). Подчиненные Нарышкина придумали целую кучу "сказок" – и что "киевские власти убедили" Ригу согласиться на "операцию" по запуску БПЛА по РФ "непосредственно с территории Прибалтики", и что в Латвию уже якобы направлены украинские военнослужащие для атак на РФ и т. д.

Главное же – прямая угроза: "Координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливой мести".

И даже перечислили ключевые военные базы в регионе, где украинские бойцы СБС якобы уже находятся. У нас на месте каждого удара РФ "находит" "афрополяков" и "офицеров НАТО", а в НАТО, соответственно, будет искать "украинских воинов СБС". Фарс как есть.

Но это было бы смешно, если бы примерно через час, после того как официальный Киев и Рига едва успели опровергнуть эти российские заявления, произошла описанная выше ситуация с "украинским" дроном, сбитым над территорией НАТО.

Нашему МИД снова пришлось все опровергать, заявляя, в частности, что, вероятно, дрон был перенаправлен российским РЭБ, как это уже случалось не раз ранее. Также Украина вновь отвергла все обвинения СВР РФ, отдельно подчеркнув, что Киев не имеет разрешения и никогда его не просил на использование воздушного пространства НАТО для ударов по РФ.

Здесь напрашивается определенная конспирология. Причем для обеих сторон. Быстрая реакция Кремля показывает, что точно была "заготовка". Он продвигает тезис о "прямом вовлечении Прибалтики" как повод для атаки на эти страны. Будет атака или нет – это другой вопрос.

Но casus belli – повод для войны – Кремль 19 мая себе "оформил" официальным предупреждением и теперь все действия будет подавать как "удар в ответ".

Цель Кремля – добиться отказа ЕС и стран НАТО от поддержки ВСУ или хотя бы запретить украинцам проводить "дронофикацию" российской нефтяной отрасли. Если европейцы "дадут заднюю", то и атака не понадобится – пока что. Если нет – произойдет провокация или реальная атака на НАТО. Уступка в отношении дронов со стороны НАТО однозначно будет признаком слабости и приглашением к "продолжению пира" для Путина.

Но есть конспирология и со стороны НАТО, и со стороны Украины. Не тестирует ли НАТО "украинскими дронами" свою ПВО и способы реагирования на российскую "гибридную" угрозу? Ведь, чтобы не спровоцировать Третью мировую, о чем натовцы не устают говорить, сбивать российские дроны и ракеты им запрещено. Но им разрешено сбивать "украинские дроны, летящие со стороны РФ". Это же коренным образом все меняет – сбивай сколько угодно. Что, собственно, и было сделано.

То есть, это является гибридным ответом на гибридные угрозы. Да, нам это, конечно, не очень приятно. Но выглядит как некий лайфхак для обхода ограничений НАТО. Поскольку каждый раз после такого инцидента европейцы со "отчетом" звонят украинскому министру обороны, то мы точно в курсе всех обстоятельств.

Собственно, не новость, что на всех натовских учениях именно украинцы играют за команду "красных" – то есть за россиян. Где стабильно громили натовцев.

Ранее наши бойцы "условно" разгромили немцев в той же Балтике, а на днях – деклассировали уже шведов на острове Готланд, где также есть вероятность "гибридной" высадки россиян.

"Гибридная атака" означает, что россияне могут захватить небольшой остров или другую незначительную территорию, чтобы спровоцировать НАТО на "растяжку". Ведь США и другие страны блока не будут же объявлять войну ядерной державе из-за "незначительного клочка земли" (так Д. Дж. Венс называл наш Донбасс, но логика похожа)?

А если не будет, то это "разрешение" на дальнейшее захватывание уже восточных стран НАТО, ведь это прецедент – захват территории НАТО и нивелирование громко "раскрученной" 5-й статьи. И Кремль все это готовит – и атаку на Прибалтику и Скандинавию, и провокации со стороны Беларуси. Планов там "масса", хотя реализуют, конечно, не все.

Об угрозе со стороны Беларуси в последние недели не говорил разве что ленивый. Украина даже официально сообщила, что Кремль готовит Беларусь к наступлению"по двум направлениям" – украинскому и польско-балтийскому. А почему именно два направления? Потому что в военных операциях всегда есть "демонстрация и маневр". То есть ложное и настоящее направление удара. Где какое – пока не понятно. Но Лукашенко уже, похоже, "выбран добровольцем" для дальнейшей эскалации.

И "пюрер" последние недели добросовестно играет свою роль "пугала" для нас и европейцев. Вот и внезапные "стратегические ядерные учения" там объявили на ближайшие дни.

Какой смысл проводить "стратегические" учения в РБ, если, во-первых, у республики нет собственного ядерного оружия ("ядерка" там российская и "красная кнопка" в Кремле).

А во-вторых – "стратегическое" это то, что летает на другие континенты. А здесь все рядом, все близко – это следовало бы называть тогда уже "тактическими учениями". Но адресат этих учений, на самом деле, не Украина или ЕС, а США и, главное, Китай. Куда как раз – какое совпадение – и поехал Путин.

Именно Пекин сейчас в центре внимания, куда недавно якобы провально летал Трамп, не достигнув ничего значимого (кроме кучи меморандумов о закупке чего-то американского, которые даже не являются настоящими соглашениями), и где "лидер свободного мира" сдал едва ли не всех своих азиатских союзников, в первую очередь – Тайвань.

Трамп, скажем политкорректно, "брокер". Итак, если он кого-то "продал" в Китае, то что-то и "купил". Скорее всего, это невмешательство в новую эскалацию в Иране, но какие там "пакты Молотова-Рибентропа" подписывались и обсуждались за закрытыми дверями, сказать сложно.

Вот, например, 20 мая появилась информация, что Вашингтон давит на Украину, чтобы она надавила на европейцев по поводу снятия санкций с белорусских калийных удобрений, которые продают, среди прочего, и в КНР. И почти одновременно с этим "инсайдом" (который выглядит как спланированный "слив"), в Литву что-то полетело – на этот раз как раз со стороны Беларуси.

Интересно, что и статья на Bloomberg с сигналом, и сообщение о неизвестном дроне вышли с разницей в одну минуту – то есть дрон запускали, зная, что будет публикация, лоббирующая интересы РБ и РФ как такой "кнут" без "пряника".

Это привычная для Кремля тактика. Странно, но пока этот "неизвестный" БПЛА не назвали "украинским". Впрочем, еще не вечер.

Но мы сейчас не о сложных американо-китайских перипетиях. А о том, что одновременно со "стратегическими учениями" в РБ и "угрозами" НАТО со стороны СВР Путин находится в Китае. Вероятно, не только для того, чтобы узнать о переговорах Си с Трампом из первых рук, но и чтобы получить на что-то "разрешение". И это вряд ли будет "Сила Сибири-2", которую Си не очень хочет строить.

Не будем забывать, что 4 февраля 2022 года Путин также лично летал в Пекин, этот "чучундр" выползает из-под кремлевского пола только в случае крайней необходимости. Собственно, такие же российские "стратегические учения", которые Путин обсуждал с Си, начались 19 февраля 2022 года. Чем они завершились, мы очень хорошо знаем.

Таким образом, все выглядит очень похоже на события 2022 года, когда именно Нарышкин и СВР "создали повод" и обоснование для атаки на Украину, затем Кремль объявил учения в Беларуси, которые Кремль заранее координировал с Пекином. По крайней мере, так это выглядит.

Но есть и отличия. Во-первых, все российские "многоходовые" маневры уже "сшиты белыми нитками" и понятны каждому, у кого в голове больше одной клепки и нет политической близорукости. И некоторые люди, кому это по должности, уже даже предприняли определенные (противо)действия.

Во-вторых, Кремль и российская армия уже не те, что в 2022 году. Да, "неустрашимые" балтийские страны – это вам не Малая Токмачка – выглядят более простой целью для кремлевских властей.

Но и того ресурса у армии РФ уже нет. Нет даже для одного фронта, не говоря уже о войне на два фронта.

Именно поэтому большинство обозревателей и считает базовым вариант с какой-то "гибридной" атакой небольшими силами. Есть еще вариант ядерного удара, но он пока выглядит наименее вероятным. Свободных значительных сил у РФ просто уже нет. Как нет и ПВО для полного прикрытия даже столицы от украинских дронов, не говоря уже о натовской авиации, преимущество которой над россиянами примерно такое же, как, к сожалению, у ВКС РФ над немногочисленными воздушными силами Украины.

Подводя итог, ситуация выглядит угрожающе. Кремль повсюду "сеет ветер", не надеясь получить себе на голову "бурю". Планов у Путина много, и мы видим планомерную работу по их воплощению в жизнь. Но мы видим и активизацию западных партнеров, которые не только учатся на украинском опыте, но и, похоже, ищут лайфхаки для обхода ограничений НАТО (читай "ограничений Трампа").

Пока сложно сказать, чем все это закончится, но события ускоряют свое движение и приближают нас к какой-то кульминации. Не сейчас, но в этом году. Вероятно, даже летом. Кремль спешит с "заготовками", потому что положение дел в "болотной" экономике таково, что полномасштабную войну в следующем году РФ может уже и не вытащить. Загнанная в угол крыса всегда будет искать не мира, а новой эскалации и набрасываться на всех вокруг.