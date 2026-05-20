Известная украинская актриса засветила обручальное кольцо на пальце (фото)

Возлюбленный артистки - военнослужащий.

Известная украинская актриса Анастасия Пустовит засветила обручальное кольцо на пальце. На это обратили внимание в программе ЖВЛ.

Актриса появилась с обручальным кольцом на безымянном пальце на Каннском кинофестивале 2026 года, где представляла фильм "Весна" о событиях на оккупированной территории Украины.

Анастасия Пустовит не особо распространяется о своей лично жизни. Однако известно, что ее возлюбленный - военный, и вместе они уже около пяти лет.

Напомним, недавно Анастасия Пустовит сделала неоднозначное заявление о свадьбе с любимым-военным. по ее словам, каких-либо конкретных решений по этому поводу у пары на данный момент нет.

"Я не знаю. Я думаю, он и сам до конца не знает. Он очень сильно устал. Относительно женитьбы, я думаю, всему свое время", - заявляла актриса.

Также она признавалась, что разлуку с любимым-военным ей все сложнее переживать:

"Каждый раз, когда приезжаю от него, или когда он уезжает от меня, это, мне кажется, каждый раз все сложнее и сложнее дается, все сложнее и сложнее".

