Популярная украинская певица рассказала о разводе

Украинская певица и экс-солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая сейчас выступает под сценическим именем INEYA, сообщила о разводе после двух лет брака.

Об изменениях в личной жизни она рассказала в своем Instagram. Артистка также добавила, что самый сложный период уже позади и теперь она счастлива.

"Со мной произошел очень интересный разговор, после которого я поняла, насколько тесен мир. Все тайное становится явным. Хочу сказать вам: не разменяйте себя на все подряд. Имейте самоуважение, моральные ценности и достоинство. Потому что ваша энергия не бесконечна, как и репутация. И да, я та счастливая женщина после развода, потому что есть люди, которые вообще не стоят вас. Шла с тренировки и просто кайфовала. Я самый счастливый человек, несмотря ни на что. Спасибо Вселенной за все обстоятельства. Наконец-то дышу", – отметила Инесса.

К слову, в 2024 году Грицаенко вышла замуж за избранника, лицо которого не показывала публично. Через год у супругов родилась дочь Эмма. Что стало причиной развода пары и кто был инициатором разрыва отношений – исполнительница не указала.

