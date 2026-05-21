История этого большого и добродушного пса не может оставить равнодушным никого.

Собака - друг человека, и уже не раз животные доказывали мудрость этого утверждения. Одним из самых известных псов в истории стал Хатико, который ждал своего хозяина до самой смерти, однако, несмотря на запредельный уровень преданности, не только его подвиг трогателен до слез. Рассказываем, кто такой сенбернар Барри - собака, ставшая символом спасения в Альпах.

Чем знаменита собака Барри - история, о которой помнят до сих пор

Сенбернар Барри, как теперь его называют, изначально был псом породы "Küherhund", или "пастушеские собаки". По архивным данным, впервые таких щенков привезли в монастырь Святого Бернара в 1660-1670-х годах. Историки утверждают, что в монастыре было два типа собак - сторожевые и спасатели, и когда в 1800-м году родился Барри, его отнесли ко вторым.

Монастырь Св.Бернара был расположен на перевале между Италией и Швейцарией, и путешественники, заблудившиеся в снежных просторах, часто гибли там. Точно неизвестно, сколько человек спас Барри, по официальным данным, взятым из архивов монастыря, количество выживших благодаря собаке приблизительно равно сорока, однако среди таких историй со счастливым концом есть одна наиболее трогательная. В документах сказано, что однажды Барри отправили на поиски людей, и он нашел в пещере маленького мальчика, который оказался заблокированным там после схода лавины. Малыш буквально замерзал от холода и умирал от голода, и пес сначала облизал ему лицо, чтобы отогреть, а затем потащил по земле. Через некоторое время мальчик пришел в сознание и смог взобраться на спину своему спасителю - тогда они вдвоем успешно дошли до монастыря, где ребенку оказали помощь. Вскоре счастливый малыш был возвращен родителям.

Видео дня

Некоторые исследователи жизни Барри подвергают сомнению и сам факт спасения, и его результат - по одним данным, мать ребенка погибла во время схода лавины, по другим - история со спасением ребенка была выдумана от начала и до конца. Тем не менее, неопровержимых доказательств правдивости каждой из версий нет у представителей ни одной из сторон.

Для того, чтобы до конца понимать, кто самый знаменитый сенбернар, и почему им стал именно Барри, необходимо знать об обстоятельствах его гибели. На кладбище собак в Париже, где находится могила спасателя, есть табличка с надписью "Он спас сорок человек и был убит, пытаясь спасти сорок первого". Появилась она не просто так.

Согласно легенде, однажды монахи узнали, что в Альпах погиб швейцарский солдат, и отправили Барри на поиски тела. Пес искал его двое суток, и в конце концов, почуяв запах, стал раскапывать огромный сугроб. Найдя тело, Барри лизнул солдата - так его обучили - чтобы тот подал признаки жизни. Оказалось, что солдат не погиб, а просто замерз и потерял сознание и, очнувшись, подумал, что перед ним стоит волк. Действия рефлекторно, солдат ударил собаку штыком, и рана оказалась смертельной.

Эту историю также иногда подвергают сомнению - историки утверждают, что Барри умер своей смертью в возрасте 14 лет после того как стал стар, не мог больше выполнять спасательные миссии и был передан на содержание одному из монахов в Берн.

Примечательно, что вне зависимости от реальных обстоятельств смерти пса, в монастыре Святого Бернара существует традиция - одна из собак выводка обязательно должна быть названа в честь знаменитого сенбернара. Интересно, что изначально пес относился к другим породам - его называли то "альпийский мастиф", то "альпийский спаниель", но после смерти Барри и, учитывая привязанность монахов к нему, было принято решение о создании новой породы "Святой Бернар" (англ - saint bernard), и с 1880-го года эта порода признана собаководами швейцарии.

Память о Барри жива до сих пор - столетиями поэты и писатели посвящают собаке стихотворения и новеллы, во Франции проводят выставки, создают музеи и фонды имени Барри, и даже несмотря на постоянное использование спасательных вертолетов, в монастыре Святого Бернара по прежнему живут собаки, которые по сей день спасают людей на альпийском перевале.

Вас также могут заинтересовать новости: