Эта достопримечательность является одной из самых посещаемых в Италии.

С 1 февраля 2026 года туристам придется платить за возможность близко подойти к фонтану Треви.

По замыслу властей Рима, эта мера позволит снизить постоянную давку возле достопримечательности. Как отмечает Bild, ежедневно к этому месту приходят тысячи туристов и сам фонтан за толпой часто просто не видно.

Уточняется, что платным - 2 евро - будет доступ именно в ближнюю зону у воды, а посмотреть на фонтан издалека можно будет, как и раньше, бесплатно.

Дети младше 5 лет, а также люди с инвалидностью и сопровождающее их лицо, будут освобождены от платы за осмотр достопримечательности.

Собранные средства будут поступать в городской бюджет и за их счет фонтан будет содержаться. Городские власти рассчитывают получать 6,5 млн евро в год от платы за посещение фонтана.

Отметим, что Рим пополнил ряды городов, которые пытаются сдержать растущий поток туристов. Так, в 2026 году туристы за однодневные визиты в Венецию будут платить налог с пятницы по воскресенье в апреле, мае, июне и июле.

Фонтан Треви

Фонтан Треви был построен в 1732–1762 годах по заказу Папы Римского Климента XII и питается от древнего акведука Aqua Virgo, который работает без перерыва с 19 года до н. э.

Фонтан расположен в центральной части Рима и является одним из самых известных фонтанов в мире. Фонтан является одной из наиболее популярных туристических достопримечательностей Италии, в том числе благодаря многим кинофильмам.

Интересно, что фонтан собирает в год 1,5 млн евро. Все благодаря приметам: считается, что если турист бросит монетку в воду, то обязательно вернется в Рим. Если бросит две, то встретит свою любовь, три – к свадьбе, а четыре – к богатству.

