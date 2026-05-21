Трёх диетологов спросили, чем подслащивать кофе: все они дали одинаковый ответ

Вы можете пить сладкий кофе и при этом не беспокоиться о том, что это вредно.

Кто-то любит горький кофе без подсластителей, другие – сладкий. Однако во втором случае всегда есть риск навредить себе, особенно если употреблять напиток с сахаром несколько раз в день. Поэтому важно выбрать подсластитель, который не влияет на уровень сахара в крови и не содержит пустых калорий.

Портал Realsimple спросил у дипломированных диетологов, какой подсластитель для напитков они рекомендуют, и все ответили одинаково: стевия.

"Стевия считается здоровым подсластителем для напитков, поскольку она обеспечивает сладость и почти не влияет на уровень сахара в крови. Кроме того, она не содержит калорий и в 200–400 раз слаще столового сахара, поэтому требуется лишь небольшое количество", – говорит сертифицированный диетолог, доктор медицинских наук Дон Меннинг.

Стевию получают из листьев растения стевии (Stevia rebaudiana), и благодаря своей насыщенной сладости она помогает людям существенно уменьшить потребление добавленного сахара.

"Это делает стевию особенно привлекательной для людей с диабетом или преддиабетом, а также для тех, кто сосредоточен на контроле веса", – говорит сертифицированный диетолог Лаура Айзексон.

Диетолог и консультант по вопросам поведения Кайли Кинг тоже считает стевию самым полезным подсластителем для кофе и других напитков. Ей нравится, что этот продукт выпускается в трех формах, каждая из которых подойдет для разных ситуаций.

В частности, порошок стевии удобен во время путешествий, поскольку пакетики легко транспортируются и подходят для любого кофе. Жидкие капли стевии наиболее удобны для холодных напитков, поскольку они мгновенно растворяются и позволяют точно контролировать степень сладости. Ароматизированные сиропы стевии (с ванилью, карамелью, фундуком) являются более здоровой альтернативой ароматизированным сливкам.

На что обращать внимание при покупке стевии

Эксперты советуют читать этикетку с составом. Иногда стевия имеет неприятное послевкусие, хотя оно может отличаться в зависимости от бренда.

"Покупая стевию, ищите продукты, изготовленные из высокоочищенных стевиоловых гликозидов, в частности ребаудиозида А (Reb A), который известен своим самым чистым и наименее горьким вкусом", – говорит Айзексон.

По ее словам, не все продукты со стевией одинаковы, и варианты высшего качества обычно содержат не менее 95% очищенных стевиоловых гликозидов, что является стандартом, признанным мировыми органами безопасности пищевых продуктов.

Если этот горький привкус все еще ощущается, возможно, вы просто более чувствительны к стевии, чем другие люди, предположила Кинг.

"Одно замечание из клинического опыта: некоторое время люди ощущают выраженное горькое послевкусие от стевии, вероятно, генетическую вариацию, подобную известным различиям во вкусе кинзы. В моей практике этим клиентам обычно лучше подходят жидкие капли или ароматизированные сиропы, чем порошок", – говорит она.

Также, отметила эксперт, всегда полезно проверять список ингредиентов на наличие наполнителей.

"Многие продукты с пометкой "стевия" на самом деле представляют собой смеси с мальтодекстрином или декстрозой, которые могут влиять на уровень сахара в крови. А некоторые смеси содержат эритритол, который имеет свои особенности, в частности вызывает проблемы с пищеварением у некоторых людей", – предупредила диетолог.

Эти наполнители также, как правило, добавляют пустые калории. Опять же, в идеале вам нужен чистый экстракт листьев стевии или Reb A (ребаудиозид А) в качестве единственного подсластителя.

Как использовать стевию

"Жидкие капли лучше растворяются в холодных напитках. Порошкообразная стевия может оседать на дне ледяного кофе, поэтому жидкая – лучший выбор для холодных напитков", – пояснила Кинг.

Она также рекомендует добавлять стевию постепенно (очень маленькими порциями!), а не относиться к ней как к обычному сахару.

"Начните с меньшего количества. Нескольких капель или маленькой щепотки обычно достаточно", – отметила эксперт.

По ее словам, придется сначала поэкспериментировать, прежде чем станет понятно, нравится ли вам вообще стевия.

Ранее УНИАН рассказывал, как повлияет на здоровье замена сахара на мед. Отмечалось, что хотя оба продукта дают организму энергию, а пище – сладкий вкус, мед все же более питателен, ведь в его составе, кроме простых сахаров, присутствуют витамины, минералы и антиоксиданты, которых в рафинированном сахаре нет.

