Украина обновила "коронавирусные" списки стран: в "красной зоне" оказались Польша и Греция

По состоянию на 7 августа "красный список" включает в себя 105 стран.

Министерство здравоохранения обновило перечень стран по уровню распространения коронавирусной инфекции. В «красной» зоне повышенной угрозы оказались Польша, Нидерланды и Греция, которые ранее были отнесены к «зеленой зоне».

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Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Так, по состоянию на 7 августа "красный список" включает в себя 105 стран. Среди них – США, Израиль, Кипр, Румыния, Испания, Болгария, Греция, Эстония, а также Польша, Греция и Нидерланды.

В "зеленом списке" остаются Турция, Египет, Хорватия, Литва, Италия и ряд других стран.

Страны красной и зеленой зоны - что это

С 1 августа в Украине начали использовать европейскую систему разделения стран по двум показателям - прирост новых больных COVID-19 и общий процент больных COVID-19. В соответствии с этими показателями формируются «красный» и «зеленый» списки.

Страна будет попадать в «красную» зону, если в ней показатель прироста больных COVID-19 за последние 14 дней будет превышать такой показатель в Украине и если процент инфицированных коронавирусом в той или иной стране за последние 14 дней, по сравнению с прошлыми двумя неделями, будет превышать 30%.

Гражданин страны из "красной" зоны должен иметь страховой полис, который покроет расходы на лечение COVID-19, и отрицательный ПЦР-тест, в случае отсутствия которого иностранец должен пойти на самоизоляцию или обсервацию. Туристам из стран "зеленой" зоны достаточно иметь только полис медстрахования.

По прибытию из стран "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на COVID-19.

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