Украина обновила "коронавирусные" списки стран: в "красной зоне" оказались Польша и Греция
Министерство здравоохранения обновило перечень стран по уровню распространения коронавирусной инфекции. В «красной» зоне повышенной угрозы оказались Польша, Нидерланды и Греция, которые ранее были отнесены к «зеленой зоне».
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Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Так, по состоянию на 7 августа "красный список" включает в себя 105 стран. Среди них – США, Израиль, Кипр, Румыния, Испания, Болгария, Греция, Эстония, а также Польша, Греция и Нидерланды.
В "зеленом списке" остаются Турция, Египет, Хорватия, Литва, Италия и ряд других стран.
Страны красной и зеленой зоны - что это
- С 1 августа в Украине начали использовать европейскую систему разделения стран по двум показателям - прирост новых больных COVID-19 и общий процент больных COVID-19. В соответствии с этими показателями формируются «красный» и «зеленый» списки.
- Страна будет попадать в «красную» зону, если в ней показатель прироста больных COVID-19 за последние 14 дней будет превышать такой показатель в Украине и если процент инфицированных коронавирусом в той или иной стране за последние 14 дней, по сравнению с прошлыми двумя неделями, будет превышать 30%.
- Гражданин страны из "красной" зоны должен иметь страховой полис, который покроет расходы на лечение COVID-19, и отрицательный ПЦР-тест, в случае отсутствия которого иностранец должен пойти на самоизоляцию или обсервацию. Туристам из стран "зеленой" зоны достаточно иметь только полис медстрахования.
- По прибытию из стран "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на COVID-19.
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