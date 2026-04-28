В Индонезии на большой скорости столкнулись два поезда: 14 погибших, десятки раненых

Число погибших в результате столкновения поездов недалеко от столицы Индонезии Джакарты возросло до 14 человек, еще 84 получили ранения, пишет The Guardian.

Авария произошла поздно вечером в понедельник в городе Бекаси, недалеко от Джакарты, в результате столкновения пригородного и междугороднего поездов.

Генеральный директор государственной железнодорожной компании PT KAI Бобби Расиди подтвердил, что число жертв возросло до 14, и эвакуационные работы продолжаются.

Руководитель национального агентства по поиску и спасению Мохаммад Сяфии отметил, что операция является чрезвычайно сложной. По его словам, к работам привлекают специалистов с соответствующими навыками, поскольку некоторые люди до сих пор остаются живыми, но зажаты обломками вагонов.

Одна из пострадавших, 29-летняя Сусан Сарифа, рассказала о событиях после столкновения. Она находилась в пригородном поезде, который стоял на станции Бекаси-Тимур примерно в 25 километрах от Джакарты, когда в него врезался другой поезд.

"Я подумала, что умру", – сказала женщина, которая сейчас находится в больнице.

По ее словам, перед аварией прозвучали два объявления о прибытии, пассажиры готовились выходить, но вдруг раздался громкий звук локомотива.

"Все произошло за секунду. Не было времени выбраться, люди оказались прижатыми друг к другу в разбитых вагонах", – вспоминает она.

Женщина рассказала, что боялась задохнуться в толпе и не знает, выжили ли те, кто оказался под ней.

По предварительным данным представителя железнодорожного оператора, причиной аварии могла стать аварийная ситуация на переезде – такси зацепило пригородный поезд, из-за чего тот остановился на путях, где в него врезался другой поезд.

На месте трагедии царил хаос: спасатели требовали кислородные баллоны, рядом выстроились машины скорой помощи с включенными мигалками. Очевидцы сообщают, что пострадавших выносили на носилках и сразу доставляли в больницы.

По словам местных чиновников, число жертв может увеличиться. К спасательной операции привлечены военные, пожарные, национальная служба спасения и Красный Крест.

Полиция сообщила, что междугородний поезд врезался в последний вагон пригородного поезда, в котором находились только женщины. Все погибшие находились именно в этом поезде, тогда как около 240 пассажиров другого состава были эвакуированы без серьезных повреждений.

Спасатели продолжают работать, используя специальное оборудование, чтобы извлечь людей из искореженных конструкций вагонов. В результате столкновения несколько вагонов получили значительные повреждения.

Родственники пострадавших массово прибывают в больницы. Одна из женщин, которая искала свою родственницу, рассказала о напряженной атмосфере медицинской сортировки, где врачи вынуждены оказывать помощь в первую очередь самым тяжелым пациентам.

Авария между Малагой и Мадридом

Напомним, в январе на юге Испании столкнулись два скоростных поезда, десятки людей погибли и более сотни получили ранения. Это была крупнейшая железнодорожная катастрофа в стране за более чем десятилетие.

Сообщалось, что три вагона поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид, сошли с рельсов и оказались на соседнем пути, где столкнулись с поездом Alvia, следовавшим в Уэльву. В результате удара первые два вагона Alvia упали с насыпи высотой около четырех метров. В обоих поездах находилось около 400 пассажиров и членов персонала.

