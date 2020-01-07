В Индонезии из-за сильных наводнений погибли уже 66 человек
При этом улучшения погоды пока не ожидается, синоптики прогнозируют новые дожди.
Число жертв мощных наводнений в индонезийской столице - городе Джакарта - достигло уже 66 человек. По меньшей мере два человека считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает CNN.
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Отмечается, что ожидается продолжение непогоды, синоптики прогнозируют новые дожди.
Более 35 тысяч человек до сих пор находятся в правительственных зданиях, школах и торговых центрах, обустроили во временные убежища.
Кроме того, в город Бекаси, расположенный к востоку от Джакарты, были переселены почти 150 тысяч жителей. Также продолжается поиск пропавших без вести.
При этом синоптики прогнозируют продолжение непогоды и новые дожди. Так, несмотря на то, что вода немного отошла, в Джакарте и в центральных районах Явы прогнозируют до 122 мм осадков. Это может спровоцировать новые опасные подтопления.
Ранее сообщалось о 43 погибших в результате наводнений.
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