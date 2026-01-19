В Испании столкнулись два поезда: погибли десятки людей и более сотни ранены

По последним данным, украинцев среди пострадавших нет.

На юге Испании произошла масштабная железнодорожная катастрофа – столкнулись два скоростных поезда, десятки людей погибли и более сотни ранены, пишет Europa Press. Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в стране за более чем десятилетие.

Авария произошла в воскресение вечером, когда три вагона поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид, сошли с рельсов и выехали на соседний путь, столкнувшись с поездом Alvia, следовавшим в Уэльву, который также сошел с рельсов. Министр транспорта и устойчивой мобильности Оскар Пуэнте рассказал, что в результате удара первые два вагона Alvia упали с насыпи высотой около четырех метров.

В обоих поездах находились около 400 пассажиров и персонала. По предварительным данным, число погибших в результате аварии составляет не менее 39 человек, еще 152 получили ранения. Из числа раненых пятеро находятся в критическом состоянии, 24 – в тяжелом (все госпитализированы), а 123 получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших – машинист поезда Alvia.

Видео дня

Официальная причина пока неизвестна. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что авария "чрезвычайно странная", поскольку произошла на прямом участке пути, который недавно был отремонтирован, и с "относительно новым" поездом, которому менее четырех лет.

По его словам, результаты расследования, которые позволят установить, что произошло, будут известны не раньше чем через месяц.

В украинском МЗС выразили соболезнования Испании в связи с катастофой.

"Мы разделяем боль и выражаем соболезнования близким жертв. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Держитесь, дорогие испанские друзья", - написал глава ведомства Андрей Сибига.

Позже спикер МЗС Георгий Тихий сообщил в комментарии что на данный момент нет информации о гражданах Украины среди жертв или пострадавших.

Аварии за рубежом

В сентябре в Лиссабоне сошел с рельсов популярный среди туристов фуникулер "Глория". По последним данным, в результате аварии погибли 17 человек и 23 получили ранения. Среди погибших был украинец.

А несклько дней назад в Таиланде строительный кран упал на движущийся пассажирский поезд, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 29 человек, еще 64 получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: