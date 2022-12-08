Против приема Болгарии и Румынии выступили Австрия и Нидерланды.

Совет министров внутренних дел и юстиции стран Евросоюза снова отказал Румынии и Болгарии в присоединении к Шенгенской зоне. В Шенген приняли только одну новую страну - Хорватию.

Прием Болгарии и Румынии заблокировали Австрия и Нидерланды, передает Би-би-си.

"Когда мы едины, мы сильны. И, конечно, в этом вопросе о Болгарии и Румынии мы оказались не едины. И это меня печалит", - сказала после заседания министров член Еврокомиссии Юльва Юханссон.

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Европейская комиссия и Европейский парламент уже давно пришли к выводу, что обе страны готовы присоединиться к Шенгенской зоне и отвечают необходимым формальным требованиям, в том числе в том, что касается пограничного контроля, защиты данных и визовой политики.

Но Австрия и Нидерланды все-таки подозревают, что пограничники и чиновники двух южных стран все еще слишком склонны к коррупции и будут пропускать в Шенгенскую зону нелегальных иммигрантов за деньги.

"Нам нужно больше времени. На данный момент у нас в Австрии 75 тыс. незарегистрированных нелегальных мигрантов - это означает, что они пересекли внешнюю границу ЕС и добрались до Австрии. Сначала нужно решить эту проблему", - сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Нехаммер призвал разработать план укрепления европейских границ и попросил отложить голосование по совместной заявке Болгарии и Румынии до августа 2023 года.

Вступление в Шенгенскую зону

Румыния и Болгария пытаются вступить в Шенген с 2011 года - на несколько лет дольше Хорватии.

Румыния и Болгария в 2011 подали заявку на вступление в Шенгенскую зону. Тогда против выступили Франция, Германия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Они считали, что в этих двух южных странах еще слишком сильны коррупция и организованная преступность.

Однако в этом году сначала Эммануэль Макрон, потом Олаф Шольц, а затем и остальные противники расширения Шенгена изменили позиции.

В 2011 году Европарламент с большим перевесом одобрил болгарскую и румынскую заявку на вступление в Шенген. В октябре 2022 года европейские парламентарии приняли новую, уже пятую по счету резолюцию с предложением одобрить немедленный прием Болгарии и Румынии в Шенген.

Но всего несколько дней спустя парламент Нидерландов принял собственную резолюцию, призывающую правительство наложить вето на эти заявки.

Что такое Шенген

Шенгенское соглашение позволяет пересекать границы стран-членов без паспорта и пограничного контроля. В настоящее время в нее входят 26 стран, включая 22 государства ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария - в сумме это 420 млн граждан.

Из стран Евросоюза только Ирландия, которая много десятилетий входит в т.н. Единую зону передвижения (Common Travel Area) с Великобританией, и Кипр, который по-прежнему разделен на север и юг, не подали заявки на вступление в Шенгенскую зону.

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