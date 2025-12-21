Однако, по его словам, хотя процесс запущен, это далекая перспектива.

Удары по танкерам "теневого флота" РФ приведут к тому, что в экипажи никто не захочет вербоваться, а дальше и к его сворачиванию этого флота. Об этом заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в эфире "Украинского Радио".

"Когда Силы обороны Украины и наши спецслужбы применяют кинетические санкции, это влияет. До удара по танкеру в Средиземном море было подтвержденных Службой безопасности Украины три удара по танкерам в Черном море, но был еще один интересный случай, где все обвиняют украинские дроны, но мы на себя ответственность не брали - это один из турецких танкеров у берегов Сенегала", - сказал эксперт.

По его словам, он был атакован в море, и буквально через день компания-судовладелец заявила, что она прекращает партнерство со всеми российскими партнерами, потому что не покрываются убытки и угрозы, которые происходят вследствие этого бизнеса.

"И работа по теневому флоту это и имеет целью. Во-первых, тех, кто хочет незаконного обогащения путем сотрудничества с кровавым российским режимом в обход санкций, отвадить от этого. Во-вторых, сократить российские возможности. То, что в Черном море бьют по российским танкерам, приведет к увеличению страховки, что невыгодно судовладельцам. Это приведет к тому, что в экипажи никто не захочет вербоваться, а дальше и к сворачиванию этого серого нефте-танкерного флота. Перспектива приятная, но далекая. Однако процесс запущен", - пояснил Лакийчук.

Он также рассказал, что такие операции возможны и в Балтийском море, ведь у наших спецслужб достаточно союзников, которые могут помочь в уничтожении оккупантов.

Кроме того, эксперт напомнил, что в Каспийске наши дроны по базе катеров уже прилетали.

"Там же завод "Дагдизель", который выпускает торпеды и судовые дизели для военных кораблей РФ, тоже он свое получал. Кроме того, оружие из Ирана доставляют в Россию кратчайшим путем и преимущественно через Каспийское море с юга. И по порту в Астрахани уже прилетало. Так что удары по кораблям с иранским оружием в Каспийском море - это не просто законные военные цели, а цели номер один", - резюмировал Лакийчук.

Удар по российскому танкеру в Средиземном море

Как сообщал УНИАН, 19 декабря СБУ провела новую беспрецедентную морскую спецоперацию на расстоянии более 2 тыс. км от территории нашего государства. По результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря беспилотниками поражен танкер QENDIL из состава "теневого флота" России.

В момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз, а был пустым. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе. РФ использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины.

