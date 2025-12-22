Украина требует у России немедленно вернуть похищенных жителей села Грабовское.

Украина требует у России немедленно вернуть мирных жителей села Грабовского Сумской области, которых похитили российские военные. Такое заявление на своей странице в Х сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он отметил, что российские оккупанты похитили из села Грабовского пять десятков гражданских лиц, преимущественно пожилых женщин.

"Такими средневековыми нападениями путинская Россия демонстрирует, что она ничем не отличается от террористических группировок, таких как ИГИЛ, "Боко Харам" или "Хамас". Мы требуем вернуть наших гражданских заложников домой. Эти пятьдесят человек и тысячи других гражданских лиц, принудительно депортированных в Россию, включая украинских детей", - написал он.

В заявлении говорится, что Украина призывает все государства и международные организации присоединиться к требованию освобождения невинных гражданских лиц, похищенных из их домов. Он добавил, что данное военное преступление уже преследуется в Украине и "должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне".

"Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией. Вот почему Украина нуждается в настоящем, длительном мире. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", - резюмировал он.

Похищение людей с Грабовского

Как писал УНИАН, 21 декабря российские войска пересекли границу в Сумской области и вывезли оттуда более 50 гражданских. В результате наступления украинские защитники отошли с нескольких позиций вблизи поселка. Продолжаются стабилизационные действия.

Аналитики мониторингового проекта DeepState отметили, что сейчас село находится в серой зоне. Они предположили, что прорыв россиян стал возможным из-за безответственности военных, которые отвечали за оборону направления. В частности, они предоставляли собственное оружие местным жителям и равнодушно относились к вражеским дронам-наблюдателям, которые залетали в село.

Вывоз гражданских из Грабовского военные назвали провокацией. А попытка зайти в поселок выглядит как локальный прорыв границы.

