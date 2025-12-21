В большинстве регионов Украины в понедельник, 22 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Причина - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
В "Укрэнерго" сообщили, что для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
При этом энергетики напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться.
В то же время объемы и продолжительность отключений света в "Укрэнерго" не сообщают. Эту информацию должны обнародовать региональные энергокомпании.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - указано в сообщении.
Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости
Армия Российской Федерации целенаправленно пытается уничтожить украинскую энергосистему. Так, в ночь на 19 декабря, армия РФ атаковала Одессу дронами, из-за попадания в большой части города исчез свет, отопление и вода. Это была далеко не первая атака по городу.
Кроме того, 20 декабря Россия снова нанесла массированный удар дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре. В результате без электроснабжения остались Николаев и ряд населенных пунктов области.
В целом ситуация в энергетике остается сложной.