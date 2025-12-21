Корабли компании-владельца судна якобы перевозят северокорейские боеприпасы, которые Россия затем использует в войне в Украине.

Шведские власти остановили российское судно Adler, компания-владелец которого занимается экспортом оружия в Россию. Как сообщает SVT, судно в субботу утром встало на якорь в шведских водах вблизи Хеганеса после того, как у него произошел сбой в работе двигателя.

Ночную операцию возглавила Шведская таможенная администрация с помощью Береговой охраны. По данным издания, к задержанию также была привлечена Национальная оперативная группа, а к делу причастны Шведская служба безопасности и прокуроры.

По словам пресс-секретаря шведской таможни Мартина Хьоглунда, досмотр судна все еще продолжался в воскресенье утром, высадка на борт прошла спокойно.

"Экипаж был очень приветлив и встретил нас там", - рассказал он.

Отмечается, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Причина заключается в том, что корабли компании якобы перевозят северокорейские боеприпасы, которые Россия затем использует в войне в Украине.

"Этот рейд является одним из серии аналогичных проверок, проведенных против подозреваемой российской гибридной деятельности или торговли оружием в водах стран ЕС в течение года", - подчеркнуло SVT.

Задержание судов РФ

Как сообщал УНИАН, в январе власти Норвегии арестовали судно вместе с российским экипажем, которое подозревалось в повреждении подводного кабеля в Балтийском море. Кабель проходит между Швецией и Латвией. До задержания судно выполняло рейс между Санкт-Петербургом и Мурманском. Тогда правоохранители поднялись на корабль для поиска доказательств и чтобы опросить экипаж относительно поврежденного кабеля.

Также тогда власти Швеции в связи с этим инцидентом задержали другой корабль - балкер, который принадлежит болгарской судоходной компании и который шел под флагом Мальты.

