Кремль напрямую заинтересован в работе "тенефого флота", поэтому готов защищать его военными методами.

"Теневой флот", используемый Россией, Ираном и Венесуэлой для обхода западных санкций и доставки грузов клиентам, включая Китай и Индию, стремительно растет в масштабах и объема. В связи с этим нарастает опасение, что попытки противостоять Москве приведут к военной конфронтации.

Издание The Guardian пишет, что многие суда "теневого флота" России ходят под другими флагами, открыто бросая вызов Европе.

"Сам по себе теневой флот не является новой угрозой. Но он резко расширился после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В результате теневой флот насчитывает до 900-1200 судов по всему миру. Он не имеет четкой структуры и не является однородным. Это подержанные суда, танкеры с непрозрачной структурой собственности или суда, принадлежащие компаниям, готовым заниматься незаконной деятельностью", - сообщил научный сотрудник центра финансов и безопасности аналитического центра Royal United Services Institute Гонсало Саис Эраускин.

Видео дня

"Теневой флот" породил целую сеть незаконных структур, которые поддерживают его работу, включая сайты по регистрации под фальшивыми флагами, недобросовестных брокеров и ряд непрозрачных компаний, которые содействуют этой торговле.

Страны, которые пытаются противостоять "теневому флоту", вынуждены полагаться на международные законы и конвенции о мореходности, страховании и безопасных методах навигации, чтобы оказать давление на суда. Однако растущее стремление международного сообщества к обеспечению соблюдения санкций несет в себе риски прямой конфронтации с Россией. К примеру, попытка эстонских военно-морских сил перехватить судно в Финском заливе в мае уже привела к вторжению российского истребителя Су-35 в воздушное пространство Эстонии.

По мнению Эраускина, данная ситуация свидетельствует о прямом интересе Кремля к "теневому флоту", о чем свидетельствует готовность России защищать его.

Несмотря на более жесткую риторику со стороны Европы, включая обсуждение возможности получения разрешения на досмотр подозрительных танкеров, некоторые аналитики не видят большого желания вступать в морскую конфронтацию с Россией.

"Теневой флот" России - последние новости

Ранее CNN писало, что Россия использует теневой флот, чтобы шпионить за странами Европы. Одним из примеров шпионской деятельности россиян является танкер "Боракай", судно "теневого флота", которое находится под санкциями.

Также сообщалось, что более 40 судов "теневого флота" РФ попали под санкции Евросоюза. Известно, что эти танкеры обходят механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор России, причастны к перевозке военной техники или транспортировки похищенного украинского зерна или культурных ценностей из Украины.

Позже украинские военные нанесли удар по российскому нефтяному танкеру "теневого флота" России в Средиземном море, что говорит о существенном расширении долгосрочной морской кампании Киева против инфраструктуры Москвы, которая позволяет обходить санкции

Вас также могут заинтересовать новости: