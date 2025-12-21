Один из первых и ведущих натуралистов объяснял, что стабильность тропического климата позволила видам накапливаться здесь.

По мере удаления от полюсов видовое богатство животного мира увеличивается и экологи назвали эту закономерность "широтный градиент биоразнообразия".

Натуралист Альфред Рассел Уоллес был пионером в ее распознавании и попытке объяснить, пишет Discoverwildlife. Уоллес объяснил это обилие временем. Он объяснял, что земля, расположенная ближе к экватору, сформировалась раньше и не была затронута ледниковой деятельностью. Он предположил, что относительная стабильность тропического климата в течение года и на протяжении веков позволила видам накапливаться здесь.

Теориии биоразнообразия

Теперь понимание закономерностей видового богатства имеет решающее значение в условиях глобального кризиса биоразнообразия, и теории по этому поводу активно обсуждаются. Одно из направлений исследований утверждает, что большее количество солнечной энергии на экваторе отвечает за повышение продуктивности, что означает большее обилие ресурсов и больше возможностей для адаптации.

Видео дня

Другая точка зрения утверждает, что отсутствие "катастрофической смертности" от климатических явлений, особенно заморозков, означает, что виды сосредотачиваются на конкуренции за еду, что приводит к более быстрым эволюционным реакциям. Другие эксперты оспаривают утверждение, что увеличение числа хищников в низких широтах способствует разнообразию видов добычи.

Хотя Уоллес рассуждал о том, что "однородность и постоянство" являются основными факторами биоразнообразия, новые исследования показывают, что изменение окружающей среды может быть ключевым компонентом.

Что показали исследования

Исследователи из Шотландии 20 лет отслеживали популяции рыб на пойме Амазонии в заповеднике Мамирауа, который занимает более миллиона гектаров и является крупнейшим затопленным лесным массивом в Бразилии.

В сезон высокого уровня воды лес может быть затоплен на глубину до 12 м, и рыба плавает между ветвями. Ученые выяснили, что даже чрезвычайно адаптивные краснобрюхая пиранья и амазонская цихлида не смогли доминировать в этой изменчивой экосистеме, что позволило сосуществовать большему количеству видов, включая редкие.

Ученые пришли к выводу, что это естественное изменение окружающей среды может способствовать биоразнообразию, поскольку ни один вид не смог предсказуемо использовать наибольшую долю местных ресурсов.

Однако наступление засушливого года превзошло все ожидания. Ученые обнаружили, что при более теплой воде и при более низком ее уровне, всеядные и донные виды рыб процветали, в то время как другие сокращались.

Другие новости экологии

Ранее биолог рассказал о хищнике, который исчез с лица Земли навсегда. Он отметил, что в 1938 году вид был официально объявлен вымершим.

По его данным, в том, что вид исчез с лица Земли виновато человечество.

Вас также могут заинтересовать новости: