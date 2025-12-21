Россияне подают С-500 чуть ли не как противокосмическое оружие, но и для танка "Армата" тоже рисовали "космическое" будущее.

Недавно Россия заявила о боевом развертывании новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500, который до того российская пропаганда агрессивно нахваливала. Однако реальная эффективность этого оружия остается под вопросом. Как и способность РФ серийно его выпускать, пишет в публикации для The National Interest американский журналист Питер Сучиу, который специализируется на оружейной тематике.

Автор публикации отмечает, что хвастовство военными возможностями - это то, чем Россия занимается на протяжении веков и что ей удается едва ли не лучше всего. Но реальные возможности не всегда соответствуют заявленным.

"Су-57 - один из примеров этого. Самолет, который может поражать толпы на авиашоу, но практически не участвовал в войне в Украине. Так же российский основной боевой танк Т-14 "Армата" разрекламировали как лучшую бронированную машину, когда-либо поступавшую на вооружение, но с конвейера сошло менее двух десятков таких танков, и ни один из них также не был введен в строй", - пишет журналист.

В характерной для России манере, на днях разрекламировали в Москве возможности новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей", который должен стать еще эффективнее С-400.

"Наши потенциальные противники просто не имеют систем с такими же дальнобойными ракетными возможностями, как С-500. Характеристики "Прометея" остаются непревзойденными среди наших ближайших конкурентов", - заявил руководитель Бюро военно-политического анализа РФ Александр Михайлов.

По его словам, новый комплекс якобы способен перехватывать не только боевые самолеты, но и гиперзвуковые ракеты НАТО, включая те, которые еще даже не созданы, и даже спутники на низкой орбите.

"Он может обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров и поражать их ракетами класса "земля-воздух" на дальности, достигающей 500 километров", - добавил Михайлов, заявив, этот комплекс поставит США в очень невыгодное положение.

Ранее россияне уже заявляли, что С-500 якобы способен перехватывать самолеты-невидимки типа F-35. Однако, как отмечает Питер Сучиу, реальные возможности российского оружия еще предстоит выяснить. Журналист напоминает, что нет реальных доказательств эффективности С-500 против современных самолетов типа "стелс", а против самолетов следующего 6-го поколения, которые еще только разрабатываются, он может быть вообще бесполезен.

"Окончательным рассуждением относительно общей эффективности С-500 будет то, сколько систем "Алмаз-Антей" на самом деле может произвести. Как и в случае с Су-57 и Т-14, даже передовое оружие неэффективно, если для использования на передовой производится лишь горстка таких систем, и пока нет достоверной информации о способности России выпускать эти впечатляющие системы в значительных количествах", - пишет журналист.

Как писал УНИАН, Конгресс США заложил минимальное финансирование программы по разработке палубного истребителя шестого поколения F/A-XX для ВМС - всего 74 млн долларов. Зато программа разработки основного истребителя шестого поколения F-47 для Воздушных сил получила полное финансирование на уровне около 2,6 млрд долларов.

По словам экспертов, это связано с ограниченными возможностями американской промышленной базы реализовывать параллельно две такие программы. Поэтому проект F-47 определен приоритетным.

