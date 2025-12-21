Вице-президент США выступил против предоставления Украине финансовой помощи и отметил, что лучше эти деньги использовать на пенсии для американцев.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал предоставление Украине помощи со стороны США. Заявление он сделал во время выступления перед американцами в городе Финикс, штат Аризона, которое транслировал Белый дом на YouTube-канале.

В частности, Вэнс отметил, что США скорее будут помогать пожилым американцам, чем оказывать финансовую помощь Украине.

"Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно уважать своих родителей, а не отправлять все их деньги в Украину", - сказал вице-президент США.

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент США рассказал, что в ближайшее время стоит ожидать "хорошие новости" относительно завершения войны в Украине. По словам Вэнса, в этом вопросе удалось достичь значительного прогресса, но "финишная цель" все еще не достигнута.

Вэнс также поделился, что неспособность заключить соглашение о прекращении войны России с Украиной является для него одним из главных разочарований на посту вице-президента США. Но Вэнс надеется, что США удастся помочь достичь мира в Украине.

Также мы писали, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сделал заявление после завершения встреч с украинской делегацией в течение последних трех дней. По словам Уиткоффа, основное внимание было уделено разработке плана, который будет состоять из 20 пунктов. Также обсуждались гарантии безопасности для Украины, в частности, со стороны США и создание плана экономического развития и процветания Украины в будущем.

