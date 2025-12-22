Также Грэм подал законопроект, который предусматривает введение тарифов для стран, которые покупают дешевую российскую нефть.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что в случае отказа от переговоров с Украиной со стороны российского диктатора Владимира Путина, президент США Дональд Трамп должен захватывать корабли с российской нефтью. Также он выступает за передачу Украине ракет Tomahawk. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Грэм отметил, что США уже не первый день захватывают подсанкционные корабли с нефтью из Венесуэлы. Поэтому, по его мнению, так стоит поступать и с кораблями, везущими российскую нефть.

Сенатор также рассказал, что ожидает, что глава Белого дома поддержит законопроект о введении тарифов на покупку российской нефти и признании России государством-спонсором терроризма за похищение украинских детей.

"Если он (Путин - ред.) на этот раз скажет "нет", вот что, я надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, у которого 85 соавторов, и введет тарифы против таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Признает Россию государством - спонсором терроризма за похищение 20 000 украинских детей. И, что самое важное, будет изымать суда, перевозящие санкционированную российскую нефть, так же как делается это в Венесуэле", - сказал Грэм.

Также американский политик выступает за то, чтобы США передали Украине ракеты Tomahawk и чтобы с их помощью Украина могла ударить по военным заводам на территории России, которые занимаются изготовлением ракет и дронов.

Мирные переговоры при содействии США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Грэм заявил, что хочет мирное соглашение об окончании войны в Украине, которое бы гарантировало, что Россия не осуществит третьего вторжения в Украину. Для этого, по мнению сенатора, США должны предоставить надежные гарантии безопасности. Грэм также выступает за привлечение европейских войск с целью недопущения нового российского нападения. По мнению Грэма, российский диктатор Владимир Путин будет и дальше продолжать агрессию, пока США не усилят давление на РФ.

Также мы писали, что Грэм выступает за то, чтобы Конгресс США одобрил гарантии безопасности для Украины. Также, по мнению сенатора, Конгресс должен быть привлечен к разработке документа. В таком случае, по его мнению, они будут более надежными. Он отметил, что предложенное США мирное соглашение предоставляет возможность достойно и справедливо завершить войну между Россией и Украиной.

