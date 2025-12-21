В Силах обороны предположили, что украинцев целенаправленно похитили для политической или информационной атаки.

Пересечение российскими войсками границы Украины в селе Грабовское Сумской области и вывоз более 50 гражданских украинцев в Россию похоже на провокацию.

Такое мнение высказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Суспільного. Он объяснил, что в настоящее время активность оккупантов на Сумщине не является максимальной, их действия не выглядят, как попытка создать локальный прорыв.

"Не похоже, что россияне пытаются нарисовать большую операцию. Это выглядит как какая-то… локального толка провокация на направлении, которое ранее не было, скажем так, ключевым", - прокомментировал Трегубов.

По его словам, похищение россиянами жителей села было именно частью этой провокации. В частности, в Силах обороны предположили, что украинцев целенаправленно похитили для политической или информационной атаки.

Ситуация вокруг Грабовского

Сегодня офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий сообщил, что Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского, откуда россияне вывезли более 50 гражданских - мужчин и женщин старшего возраста. Почти все вывезенные жители села ранее отказывались эвакуироваться.

Вчера поздно вечером появилась информация от старосты Грабовского Людмилы Кремезной о том, что оккупанты в ночь на 20 декабря зашли в населенный пункт и вывезли оттуда людей.

Издание Кордон.Медиа писало, что людей вывезли в РФ для проведения так называемых фильтрационных мероприятий.

