Генсек НАТО прокомментировал возобновление призыва на военную службу в Германии.

Генсек НАТО Марк Рютте высказался о том, что молодежь в Германии против реформы военной службы и выходит на протесты, призывая не вводить призыв на военную службу. Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

У Рютте спросили, как мотивировать молодое поколение сражаться за свою страну. В ответ он отметил, что существует большое количество дискуссий на этот счет. Однако, по его мнению, большинство жителей как Германии, так и Нидерландов принимают необходимость защищать страну.

"Когда я смотрю на Германию – а также на мою собственную страну, Нидерланды – я вижу явное большинство, которое понимает угрозу и необходимость защищать свою страну. Я не сомневаюсь: когда дела станут серьезными, молодежь будет готова взять в руки оружие", - сказал он.

При этом, отметил генсек НАТО, входящие в Альянс страны имеют много преимуществ над путинской Россией. В том числе, по количеству жителей.

"У Путина 140 миллионов жителей. Страны НАТО вместе имеют около одного миллиарда. Со всех сторон мы сейчас сильнее России", – добавил он.

Война в Европе

Как писал УНИАН, ранее Марк Рютте высказался о том, что на текущем этапе Европа переживает один из самых опасных моментов со време окончания Второй Мировой войны. Но в случае завершения войны и достижения мирного урегулирования некоторые европейские страны, по его словам, готовы участвовать "живой силой" в защите Украины от возможного повторения российской агрессии.

